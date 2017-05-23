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Zoran Tosic ile ön protokol imzalanıyor!

Başakşehir maçından sonra Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal, yeni bir transfer zirvesi yaptı. Görüşmede operasyonun başlamasına karar verildi. Stoper Serdar Taşçı ve kanat oyuncusu Zoran Tosic ile ön protokol için düğmeye basılacak.

Zoran Tosic ile ön protokol imzalanıyor!

Trabzonspor’da transfer sezonu resmen açıldı... Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, önceki gün oynanan Başakşehir mücadelesinden sonra bir araya geldi ve izlenecek yol haritasını netleştirdi. Daha önceden planlanan bu kritik görüşmede, transfer operasyonunun da bu hafta başlamasına karar verildi.

Bu paralelde Bordo-Mavililer’in ilk adresi Rusya olacak. Daha önce izlenen, beğenilen ve ön görüşme de yapılan 2 oyuncu için yeni bir Rusya seferi söz konusu. Başkan Muharrem Usta, Spartak Moskova’da forma giyen ve mukavelesi bitecek olan stoper Serdar Taşçı ile yine sözleşmesinin sonu gelen CSKA’lı kanat oyuncusu Zoran Tosic’e ön protokol imzalatacak.

Soldado işi de sıcak

Bir başka ekip de yurt dışında Trabzonspor adına yetkilendirilecek. Güney Amerika’da üs kuran ekip, golcü adayları Fred için Atletico Minerio’dan, Guerrero için de Flamengo’dan teklif alacak. Bir başka hedef de Soldado olacak. Villareal’de bu sezonun ilk yarısını sakat geçiren, ikinci devrede ise sorunlarından kurtulup şans bulmaya başlayan İspanyol forvetin de 50. yıl kadrosu için düşünülen isimlerden biri olduğu gelen haberler arasında.

Ndiaye aşkı bitmiyor

Trabzonspor’un devre arasında da istediği, ancak bitiremediği Ndiaye konusunda da Osmanlıspor ile bizzat Başkan Muharrem Usta, final görüşmesi yapacak. Bu noktada özellikle teknik direktör Ersun Yanal’ın çok ısrarcı olduğu bildirildi. Bu arada takımdan ayrılacak oyuncular da artık yavaş yavaş netleşecek ve tebliğler yapılacak. Ersun Yanal’ın en az 4-5 futbolcusuyla yolları ayıracağı, kiralık isimler içinden de sadece Eskişehirspor’daki Ramazan Övüç’ü geri isteyeceği bildirildi.

Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...

Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...

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