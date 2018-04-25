İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.
Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak
Zlatan'a büyük şok

Zlatan'a büyük şok

Daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e İsveç milli takım antrenörü Janne Andersson'dan kötü haber geldi.
Şampiyonluk 7-1'le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.
PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV, Ajax'ı 3-0 yenerek Eredivisie'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.

Zlatan'a büyük şok

Daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e İsveç milli takım antrenörü Janne Andersson'dan kötü haber geldi.

Zlatana büyük şok

Kariyerine MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de devam eden Zlatan Ibrahimovic, son yaptığı açıklamalarda 2018 Dünya Kupası için iddiasını ortaya koymuştu.

Daha önce İsveç milli takımını bırakma kararı alan 36 yaşındaki santrfor, ülkesinin Rusya vizesi almasıyla birlikte fikrini değiştirmiş ve "Benim olmadığım Dünya Kupası, Dünya Kupası değildir." demişti.

JANNE ANDERSSON'DAN KÖTÜ HABER!

İsveç milli takımı antrenörü Janne Andersson ise TYC Sport adlı televizyon kanalına verdiği demeçte Ibrahimovic'i üzecek şeyler söyledi.

Zlatan'ın milli takımı bıraktığını hatırlatan Andersson, "EURO 2016'dan sonra takımda olmayacağını söyledi ve ben de buna saygı duydum. Eğer bir takımı reddettiyseniz bence o takıma geri dönmemelisiniz. Ibrahimovic beni aramadı ama kendisi, Dünya Kupası planlarımız içinde yer almıyor."

PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu

Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Zlatana büyük şok

Zlatan'a büyük şok

Daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e İsveç milli takım antrenörü Janne Andersson'dan kötü haber geldi.
PSV Ajaxı devirdi, şampiyon oldu

PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV, Ajax'ı 3-0 yenerek Eredivisie'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Şampiyonluk 7-1le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.
Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu

Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'in son sırasındaki West Bromwich, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Manchester City 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final kuraları çekildi.
Süper Lige dönüyor ama Beşiktaşa değil

Süper Lig'e dönüyor ama Beşiktaş'a değil

Alman basınına göre; yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Mario Gomez, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.
Terraneonun yeni adresi belli oldu

Terraneo'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski futbol direktörü Terraneo, İngiltere'de yeni görevine resmen başlıyor. West Bromwich, İtalyan futbol adamı ile her konuda anlaştı.
Dünya bu hareketi konuşuyor!

Dünya bu hareketi konuşuyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında son iki yılın şampiyonu Real Madrid, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği İtalyan devi Juventus'u evinde konuk etti.
Dünya devine 1 yıl Avrupadan men

Dünya devine 1 yıl Avrupa'dan men

Sezon başında Neymar ve Mbappe transferleriyle futboldaki transfer piyasasını baştan aşağı değiştiren Paris Saint-Germain, UEFA ile karşı karşıya geldi.
Real Madrid 90+7de turladı

Real Madrid 90+7'de turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, İtalyan devi Juventus'a 3-1 kaybetmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı. Maça ise Real Madrid'e son dakikada verilen penaltı damgasını vurdu.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Cüneyt Çakır için flaş karar

Cüneyt Çakır için flaş karar

Cüneyt Çakır ve ekibi, 2018 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek....