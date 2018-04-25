Zlatana büyük şok

Daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e İsveç milli takım antrenörü Janne Andersson'dan kötü haber geldi.

Kariyerine MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de devam eden Zlatan Ibrahimovic, son yaptığı açıklamalarda 2018 Dünya Kupası için iddiasını ortaya koymuştu.

Daha önce İsveç milli takımını bırakma kararı alan 36 yaşındaki santrfor, ülkesinin Rusya vizesi almasıyla birlikte fikrini değiştirmiş ve "Benim olmadığım Dünya Kupası, Dünya Kupası değildir." demişti.

JANNE ANDERSSON'DAN KÖTÜ HABER!

İsveç milli takımı antrenörü Janne Andersson ise TYC Sport adlı televizyon kanalına verdiği demeçte Ibrahimovic'i üzecek şeyler söyledi.

Zlatan'ın milli takımı bıraktığını hatırlatan Andersson, "EURO 2016'dan sonra takımda olmayacağını söyledi ve ben de buna saygı duydum. Eğer bir takımı reddettiyseniz bence o takıma geri dönmemelisiniz. Ibrahimovic beni aramadı ama kendisi, Dünya Kupası planlarımız içinde yer almıyor."

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