Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Demba Ba'dan ömürlük imza

Demba Ba'dan ömürlük imza

Devre arasında 6 aylığına sözleşme imzalayan Demba Ba, Göztepe’de kalıyor.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.
Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Bayer Leverkusen, geçen sezon da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu için atağa kalktı. Son olarak 9 milyon Euro'luk (42.5 milyon TL) teklifi reddedilen Bundesliga devinin bu hamlesi sonrasında Başkan Fikret Orman'ın sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.

Zlatan ManU'ya veda etti! Yeni adresi...

Manchester United ile sözleşmesini fesh eden İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımının bir hafta içinde açıklanacağı belirtildi.

Zlatan ManUya veda etti! Yeni adresi...

Sakatlığı nedeniyle bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Zlatan Ibrahimovic, Manchester Unitedile yollarını ayırdı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini feshetti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği bilgisi paylaşılırken, kulübe katkılarından dolayı İsveçli oyuncuya teşekkür edildi.

Ibrahimovic'in MLS takımlarından Los Angeles Galaxy takımıyla görüştüğü ve transferin imza aşamasına geldiği kaydedildi. Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Ibra'nın sezon sonu gelmeden İsveçli yıldızın Amerika'ya transfer olmasına izin verdiği iddia edildi. 36 yaşındaki forvetin Los Angeles ekibiyle her konuda anlaştığı ve transferin bir hafta içinde netlik kazanacağı belirtildi.

MANU VEDA ETTİ

Manchester United, bu gelişmelerin ardından ilginç bir mesaj verdi. Manchester United TV için çekilen Tweet Mates programında Zlatan Ibrahimovic'e yer verildi. Man. United'ın resmi twitter hesabından da ''Zlatan Ibrahimovic ile son Tweet Mates buluşmamız. Arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın'' mesajı paylaşıldı.

Salah iki gol daha atarsa Drogba'nın rekorunu kıracak

Salah iki gol daha atarsa Drogba'nın rekorunu kıracak


"Yüzde 90 anlaşmıştım. O takıma gidiyordum"

Ada'da herkes Cenk Tosun'u konuşuyor! Peki neden?

Ada'da herkes Cenk Tosun'u konuşuyor! Peki neden?


 

Sporx

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Zlatan ManUya veda etti! Yeni adresi...

Zlatan ManU'ya veda etti! Yeni adresi...

Manchester United ile sözleşmesini fesh eden İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımının bir hafta içinde açıklanacağı belirtildi.
Salah iki gol daha atarsa Drogbanın rekorunu kıracak

Salah iki gol daha atarsa Drogba'nın rekorunu kıracak

Liverpool formasıyla Premier Lig'i kasıp kavuran Mohamed Salah, bir gol daha atması halinde Didier Drogba'nın Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı futbolcu rekoruna ortak olacak.
Yüzde 90 anlaşmıştım. O takıma gidiyordum

"Yüzde 90 anlaşmıştım. O takıma gidiyordum"

Everton formasıyla son 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran Cenk Tosun, çok özel açıklamalarda bulundu.
Adada herkes Cenk Tosunu konuşuyor! Peki neden?

Ada'da herkes Cenk Tosun'u konuşuyor! Peki neden?

Liverpool Echo'nun Everton muhabiri Phil Kirkbride, Skorer'in isteği üzerine Cenk Tosun ile ilgili bir analiz kaleme aldı.
Cenk Tosuna büyük müjde

Cenk Tosun'a büyük müjde

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da 3-1 kazanılan sonra Brighton maçında penaltı kaçıran Wayne Rooney'le ilgili teknik adam Sam Allardyce flaş bir karar aldı.
Dünyaca ünlü yıldız 27 yaşında futbolu bıraktı

Dünyaca ünlü yıldız 27 yaşında futbolu bıraktı

Leicester City'nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez dün gece resmi Facebook hesabından futbolu bıraktığını açıkladı. Fakat açıklamada kafaları karıştıran detaylar mevcut.
Cenk Tosuna kötü haber

Cenk Tosun'a kötü haber

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazeteleri The Mirror ve The Guardian, milli oyuncu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.
Karşınızda tarihin en pahalı takımı

Karşınızda tarihin en pahalı takımı

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 878 milyon avroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.
Hocasından Cenk Tosunu şok eden açıklamalar!

Hocasından Cenk Tosun'u şok eden açıklamalar!

Everton'a büyük umutlarla transfer edilen ancak formasını Oumar Niasse'ye kaptıran Cenk Tosun için teknik direktörü Sam Allardyce'tan yeni açıklamalar var.
Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Paraları saçtı, küme düştü!

Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı....
Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen...
Yaya Tourede son dakika!

Yaya Toure'de son dakika!

İngiliz devi Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fildişi'li tecrübeli orta saha Yaya Toure,...
Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık...
Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı....