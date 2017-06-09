Zlatan Ibrahimovice büyük şok!

Zlatan Ibrahimovic'e büyük şok!
Manchester United, sözleşmesi biten Zlatan Ibrahimovic'le yolların ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United, gelecek sezon Zlatan Ibrahimovic ile yollarına devam etmeyeceklerini açıkladı.
Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ANderlecht maçı sonrası ağır bir sakatlık geçirmiş ve 9 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından kulübü ile sözleşmesi sona eren İsveçli golcü artık serbest ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu.
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