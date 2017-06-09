Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Galatasaray’ın İstanbul Riva’daki 1 milyon metrekarelik arsası bugünki Emlak Konut GYO öncülüğünde ihaleye çıktı. İhalede 9 firma teklif verdi.
Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

Beşiktaş yönetimi, takımı üst üste iki kez şampiyon yapan Şenol Güneş’e yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.
İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

Bundesliga 2'de 1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira'nın ismi, Porto'nun başına geçmesi beklenen Sergio Conceiçao'nun yerine Nantes için anılıyor.
Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Jose Sosa'yı transfer etmek için girişimleri hızlandırdı.
Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Mircea Lucescu'ya resmi teklif götürdü.
Bruma'da büyük tehlike!

Bruma'da büyük tehlike!

Sporting ile yapılan sözleşmede, oyuncunun Benfica, Porto ve Braga’ya verilmesi durumunda 30 milyon euroluk cezai madde bulunuyor. Üstelik Bruma, başka bir takıma gitse bile Galatasaray’ın yükümlülüğü 2017-2018 sonuna kadar devam edecek.
Talisca'da son dakika!

Talisca'da son dakika!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca'nın 1 yıl daha Beşiktaş'ta oynayacağını açıklamıştı. Yeni anlaşmanın detayları A Bola'da yayınlandı. Gazete Benfica'nın ve Talisca'nın bu anlaşmadan kâr ettiği yazıldı.
Barcelona'da deprem! Kovuldu!

Barcelona'da deprem! Kovuldu!

Mundo Deportivo, Barcelona Lassa basketbol takımının başantrenörü Georgias Bartzokas'ın görevine son verildiğini bildirdi. Ayrılık sonrası daha önce adı Barcelona ile anılan Ergin Ataman'ın takımın başına geçeceği iddia ediliyor.

Zlatan Ibrahimovic'e büyük şok!

Manchester United, sözleşmesi biten Zlatan Ibrahimovic'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Zlatan Ibrahimovice büyük şok!

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United, gelecek sezon Zlatan Ibrahimovic ile yollarına devam etmeyeceklerini açıkladı.

Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ANderlecht maçı sonrası ağır bir sakatlık geçirmiş ve 9 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından kulübü ile sözleşmesi sona eren İsveçli golcü artık serbest ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

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Lacazettee iki dev talip

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