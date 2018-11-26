Zlatan Ibrahimovic Türkiyeye geldi

Zlatan Ibrahimhovic, sosyal medya hesabından Türkçe ve Türk bayraklı paylaşım yaptı. Bu gönderi bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yer alan Amerika'da Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimhovic, sosyal medya paylaşımı ile gündem yarattı.

Zlatan Ibrahimhovic, sosyal medya hesabından Türkçe ve Türk bayraklı paylaşım yaptı. Bu gönderi bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Ibrahimovic mesajında, "Çok teşekkür ediyorum" ve "Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Yıldız futbolcunun bu mesajı ve görselleri neden paylaştığı ise anlaşılamadı. Bu belirsizlik kısa bir süre sonra çözüldü.

Yıldız futbolcunun Antalya Finike bölgesinde yer alan Beydağları'nda ücretli ava çıktığı ve bundan dolayı Türkiye'ye geldiği öğrenildi.