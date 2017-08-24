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Zlatan geri döndü!

İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic, yeniden Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Zlatan geri döndü!

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve sezon sonunda sözleşmesi yenilenmediği açıklayan İsveçli süperstar, Kırmızı Şeytanlar ile tekrar anlaştı.

Bir yıllık sözleşmeye imza atan 35 yaşındaki futbolcu, 10 numaralı formayı giyecek.

Geçen sezon United formasıyla 46 resmi karşılaşmaya çıkan Ibra, rakip fileleri 28 defa havalandırmıştı.

ManU menajeri Jose Mourinho, "Zlatan'ın iyileşme yolunda önemli aşama kaydettiği için oldukça memnunum. Ayrıca bize tekrar katıldığı için sevinçliyiz. Geçen yılki performansından dolayı bizim güvenimizi hak ediyor. Onun sahalara geri dönmesini sabırla bekleyeceğiz. Eminim ki sezonun ikinci yarısında takımımızın önemli bir parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic ise "Başladığım şeyi bitirmek için geri döndüm. Hem kulübün, hem de benim en büyük arzum birlikte devam etmekti. Old Trafford'a yeniden çıkmak için sabırsızlanıyorum. Fakat sahaya dönmek için kesinlikle emin olmalıyım. Futbola olabilecek en iyi şekilde dönmek için çok çalışıyorum ve buna devam edeceğim" şeklinde konuştu.

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