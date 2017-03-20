Zirvede dev buluşma! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde ilginç bir buluşma da gerçekleşti. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve uzun süredir Sarı Lacivertliler'le adı anılan Aykut Kocaman, zirvede bir araya geldi.

Süper Lig'de 25. haftada Atiker Konyaspor'a Ülker Stadı'nda 3-2 kaybeden ve taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe'de karşılaşma sonu teknik direktör Dick Advocaat da sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Listede 1 numara

Advocaat'ın açıklamasından önce gelecek sezonun planlarını yapmaya başladığı bilinen yönetimin teknik adam listesinin 1 numarasının Aykut Kocaman olduğu biliniyor.

Fener savunmasına tepki gösterince...

İki taraf da konu hakkında sır vermezken, Konyaspor'un ikinci golünün ardından Kocaman'ın kulübede sevinmemesi ve Fenerbahçe savunmasının hatalarına tepki gösterir biçimde hareketlerde bulunması, "Aykut Kocaman seneye Fenerbahçe'de!" yorumlarının yapılmasına sebep olmuştu.

Bir araya geldiler

İstanbul, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen futbol zirvesinde ise futbol dünyasının birçok ünlü ismi, başkanlar, teknik direktörler ve yöneticiler bir araya geldi.

Yan yana gelen ve bir süre sohbet eden isimlerden iki tanesi de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'dı. İkilinin sohbet etmesi, "Gelecek sezonun plânları yapılıyor" şeklinde yorumlandı.