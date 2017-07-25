İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

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Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

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Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'a M'baye Niang için yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
Marcelo'nun yerine o geliyor!

Marcelo'nun yerine o geliyor!

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Biri Fenerbahçeli olacak!

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Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.
Bir transfer daha resmen açıklandı

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Zirve sona erdi! İşte çıkan karar

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Zirve sona erdi! İşte çıkan karar

Galatasaray'da merakla beklenen yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

NTV Spor'un haberine göre; Dursun Özbek'e Lucescu'nun Tudor'un üzerinde bir futbol aklı gibi futbolun başına getirilmesi önerildi. Dursun Özbek de bu teklife, 'Şartlar oluşursa sıcak bakarım' yanıtını verdi. Tudor ve Lucescu ile yakın zamanda görüşme yapılması planlanıyor.

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Galatasarayın yeni transferi yarın imzaya geliyor!

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