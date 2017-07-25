Zirve sona erdi! İşte çıkan karar

Galatasaray'da kritik zirve son buldu. Sarı-kırmızılı yönetim Igor Tudor ile devam kararı aldı! Mircea Lucescu'nun ise Futbol Direktörü olması bekleniyor.

Galatasaray'da merakla beklenen yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

NTV Spor'un haberine göre; Dursun Özbek'e Lucescu'nun Tudor'un üzerinde bir futbol aklı gibi futbolun başına getirilmesi önerildi. Dursun Özbek de bu teklife, 'Şartlar oluşursa sıcak bakarım' yanıtını verdi. Tudor ve Lucescu ile yakın zamanda görüşme yapılması planlanıyor.