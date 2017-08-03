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Yüzyılın transferi resmen açıklandı!

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon euro karşılığında kadrosuna 5 yıllığına kattığını resmen açıkladı.

Yüzyılın transferi resmen açıklandı!

Neymar, Paris Saint-Germain'de! Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Neymar'ı kadrosun kattığını açıkladı.

Fransız ekibi, Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden duyurdu.

NEYMAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Neymar, PSG'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada; "PSG'ye geldiğim için son derece memnunum. Umarım kupalar kazanıp, taraftarımızın hayalini gerçekleştirebiliriz. Paris Saint-Germain'de beni en çok etkileyen, tutkuları ve enerjileri oldu. Avrupa'da 4 sezon oynadım ve bu maceraya kendimi hazır hissediyorum. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarımızı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

BARCELONA DA AÇIKLADI

Barcelona, PSG'nin Neymar için kendilerine 222 milyon Euro ödediğini resmi internet sitesinden açıkladı!

Barcelona'nın yaptığı açıklamada Neymar'ın avukatlarınn, kulübü ziyaret ederek 222 milyon euroyu ödediği belirtildi. Açıklamada, söz konusu yüksek miktar nedeniyle doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla transfer ayrıntılarının UEFA'ya iletileceği belirtildi.

Brezilyalı yıldızın, Cuma günü Paris'e gitmesi ve PSG ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

DÜNYANIN EN PAHALI FUTBOLCUSU NEYMAR

Bu transferin ardından Neymar, açık ara farkla dünyanın en pahalı futbolcusu konumuna geldi. Daha önceki rekor, Manchester United'ın 2015-16 sezonunda Juventus'tan 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Fransız futbolcu Paul Pogba'ya aitti.

Barcelona tarafından dün yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedilmişti.

Brezilyalı yıldız, Katalan temsilcisinin formasıyla çıktığı 186 karşılaşmada 105 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.

Barcelona Neymar'ı resmen açıkladı

Barcelona Neymar'ı resmen açıkladı

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Futbol tarihinin en pahalı transferi gerçekleşti!

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