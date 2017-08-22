Yüzünden düşen bin parça! Kimseyle konuşmuyor

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer olan Van Persie bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

2015/2016 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak geldiği günden bu yana sürekli sakatlık problemi yaşayan Van Persie, Trabzonspor maçına ilk 11'de başladı ancak yine istenilen performansı sergileyemedi.

Aykut Kocaman tarafından devre arasında oyundan alınana Hollandalı'nın ise moralinin oldukça bozuk olduğu, antrenmanlarda çok fazla konuşmadığı ve adeta yüzünden düşenin bin parça olduğu öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun ise herhangi bir hastalığının bulunmadığı ve antrenmanlara sorunsuz olarak katıldığı belirtildi.

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