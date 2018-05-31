Fabri'de son dakika

Fabri'de son dakika

Son 2 sezondur Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.
Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Sezona fırtına gibi başlayan, başarılı form grafiği ile Süper Lig'e yeni çıkmasına karşın üst sıralarda tamamlayan ve futbol kamuoyunun takdirini kazanan Göztepe'de Tamer Tuna ile yolların ayrılması şok etkisi yaratmıştı.
Babel'in yerine o geliyor

Babel'in yerine o geliyor

Beşiktaş Babel'in alternatifini Fransa'da buldu! Gonçalo Guedes.
Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.

Yusuf Yazıcı bombası

İNGİLİZ basını Trabzonspor’un genç oyuncusunu Arsenal’in çok istediğini öne sürdü.

Yusuf Yazıcı bombası

Yeni göreve gelen Emery’nin de daha önce Wenger’in izleyip çok beğendiği Yusuf Yazıcı’yı takibe aldığı belirtildi. Son milli maçta Cenk Tosun’a bir asist yapan Yusuf’un Arsenal’in oyun sistemine de uygun bir isim olduğu belirtilen haberde, İngiliz devinin bu oyuncu için 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da vurgulandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise satmayacaklarını açıklamıştı.

Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Canlı yayında ayrılığı açıkladı


 

Akşam

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Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Yeni sezonda zirveye oynamak isteyen Başakşehir, 10 numara pozisyonu için flaş bir hamle yaptı. İstanbul ekibi, Trabzon'un yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği Sosa'yla anlaştı.
Yusuf Yazıcı bombası

Yusuf Yazıcı bombası

İNGİLİZ basını Trabzonspor’un genç oyuncusunu Arsenal’in çok istediğini öne sürdü.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda bordo mavili kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Gökdeniz Karadeniz geri dönüyor

Gökdeniz Karadeniz geri dönüyor

Teknik Patron Rıza Çalımbay ile sezon sonunda yolları ayıracak olan Bordo-Mavili yönetimin taraftarların yüzünü güldürecek bir plan üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Roma, Trabzonspora Yusuf Yazıcı için teklifte bulunacak

Roma, Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı için teklifte bulunacak

Roma'nın Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
Okay Yokuşlu ezeli rakibe gidiyor

Okay Yokuşlu ezeli rakibe gidiyor

Okay Yokuşlu’yu isteyen Beşiktaş’a Trabzonspor 2.5 milyon euro (11 milyon TL) peşin artı Mustafa Pektemek ve kaleci Tolga karşılığını verdi. Lig bitimi tekrar görüşülecek.
Batallanın son maçında Trabzonspor şov

Batalla'nın son maçında Trabzonspor şov

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Canlı yayında Burak Yılmazın yeni takımı açıklandı

Canlı yayında Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı

Sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan Burak Yılmaz'ın, Medipol Başakşehir ile anlaştığı ileri sürüldü.
Kasımpaşa maçından sonra yolları ayırma kararı alınmış

Kasımpaşa maçından sonra yolları ayırma kararı alınmış

Trabzonspor yönetimi, 5-2’lik Kasımpaşa maçının ardından Rıza Çalımbay’ın görevden alınması kararını verdi. Özkan Sümer, “Acele alınan kararlardan bugüne kadar hep olumsuz etkilendik. Hocamız görevine devam etmeli” diyerek karara itiraz etti.
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı....
Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu....
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....