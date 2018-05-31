Yusuf Yazıcı bombası

İNGİLİZ basını Trabzonspor’un genç oyuncusunu Arsenal’in çok istediğini öne sürdü.

Yeni göreve gelen Emery’nin de daha önce Wenger’in izleyip çok beğendiği Yusuf Yazıcı’yı takibe aldığı belirtildi. Son milli maçta Cenk Tosun’a bir asist yapan Yusuf’un Arsenal’in oyun sistemine de uygun bir isim olduğu belirtilen haberde, İngiliz devinin bu oyuncu için 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da vurgulandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise satmayacaklarını açıklamıştı.

Akşam