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Yusuf Erdoğanda kritik hafta

Gökhan Töre’nin sakatlanmasının ardından acil bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyan Beşiktaş’ta Yusuf Erdoğan hareketliliği yaşanıyor.

24 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor Kulübü takasta kullanmak istiyor. Başkan Muharrem Usta, Edin Visca’ya karşılık Başakşehir’e Yusuf artı 3 milyon Euro teklif etti. İstanbul ekibinin cevabı bekleniyor. Daha önce Visca için 5.5 milyon Euro talep eden Başakşehir yine olumsuz yanıt verirse, Beşiktaş Yusuf Erdoğan transferini noktalayacak. Başkanlar düzeyinde daha önce yapılan görüşmede Yusuf’un bonservisi için Beşiktaş ile Trabzonspor 1.3 milyon Euro’ya el sıkışmıştı.

Güneş çok istiyor

Bu transferdeki belirsizlik büyük bir ihtimalle bu hafta çözülecek ve Yusuf’un yeni takımı belli olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisini takımında görmeyi çok isterken, transferin gerçekleşmesi halinde Babel ve Quaresma’ya iyi bir alternatif olacağını düşünüyor.

Başkan resmen açıkladı:

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