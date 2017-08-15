Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Sezon başında beri adı transfer haberleriyle anılan Beşiktaş, Bursaspor ve Medipol Başakşehir'in kapısından dönen Yusuf Erdoğan, bordo-mavili takımda kalıyor. Yaşadığı sorunlar nedeniyle tedirgin olan oyuncuyu Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve Teknik Direktör Ersun Yanal ikna etti.

Başarılı oyuncunun yakın zamanda sözleşmesini uzatması bekleniyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun yıllık aldığı 1 Milyon 200 Bin TL'lik ücrette de iyileştirme yapılması bekleniyor.

'Kral inşallah kaldığı yerden devam eder'

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Erdoğan, Atiker Konyaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Hava şartlarının zor olmasına rağmen iki takımda iyi mücadele etti. Güzel bir galibiyet aldık. Kralın dönüşü çok güzel oldu. Ayağına sağlık. Önce onu sonra bütün takımı tebrik ediyorum. Her maçı tek tek düşünüyoruz ve böyle gidiyoruz. İnşallah sezon sonuna böyle güzel biteceğini tahmin ediyoruz. Burak abiden sonra ligde yerli gol kralı çıkmadı. Kral inşallah kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum" dedi.

'Kendimi Trabzonlu gibi hissediyorum'

Yusuf Erdoğan takımdaki geleceği ile ilgili olarak ise şunları söyledi, "Benim yuvam kalbim burada 15 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonlu gibi hissediyorum  bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yakın zamanda inşallah imza atacağım" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Kral süper döndü!

Kral süper döndü!

Trabzonspor yıldız futbolcusunu İngiliz ekibine sattı

Trabzonspor yıldız futbolcusunu İngiliz ekibine sattı


 

Haberturk

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Kral süper döndü!

Kral süper döndü!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi ve lige 3 puanla başladı. Bordo Mavililer'e 3 puanı getiren golleri Burak Yılmaz kaydetti.
Trabzonspor yıldız futbolcusunu İngiliz ekibine sattı

Trabzonspor yıldız futbolcusunu İngiliz ekibine sattı

Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi için anlaşma sağladı.
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde Fırtına’nın, transferde büyük aşama kaydettiği öne sürüldü.
Sissoko transferinde flaş gelişme

Sissoko transferinde flaş gelişme

Trabzonspor'un Tottenham'ın Fransız orta sahası Moussa Sissoko için Londra ekibine teklifini yineledi.
İşte Burak Yılmazın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

Trabzonspor, Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı. Milli oyuncu ayrıca Medcal Park Stadı'nda yeni sözleşmeye imza attı.
Burak Yılmazın imza töreninde Selçuk İnan bombası

Burak Yılmaz'ın imza töreninde Selçuk İnan bombası

Trabzonspor'a geri dönen ve başkan Muharrem Usta'yla birlikte Medical Park Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan açıklaması geldi.
Trabzonspor Selçuk İnanı açıkladı

Trabzonspor Selçuk İnan'ı açıkladı

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı.
Burak Yılmaz resmen Trabzonsporda! İşte bonservis bedeli

Burak Yılmaz resmen Trabzonspor'da! İşte bonservis bedeli

Burak Yılmaz, Beijing Guoan ile sözleşmesini feshetti. Milli futbolcu, eski takımı Trabzonspor'la anlaştı. Bordo-Mavili takım, Çin kulübüne 32 yaşındaki golcü için bonuslarla birlikte 5.5 milyon Euro ödeyecek.
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....
Zoran Tosic ile ön protokol imzalanıyor!

Zoran Tosic ile ön protokol imzalanıyor!

Başakşehir maçından sonra Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal, yeni bir transfer zirvesi yaptı. Görüşmede...
Trabzonspordan flaş karar! Rodallega...

Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...

Kayserispor maçında Ersun Yanal'ın oyundan çıkarmasına tepki gösteren Hugo Rodallega, Başakşehir maçında da korner bayrağını yumrukladı. Kolombiyalı...
Kayboldu gitti! Ne duyan var, ne gören!

Kayboldu gitti! Ne duyan var, ne gören!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Arjantinli sol kanat oyuncusu Luis İbanez resmen kayboldu....
David Accam takibe alındı

David Accam takibe alındı

Trabzonspor’un Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago Fire takımında forma giyen Ganalı sol kanat oyuncusu David Accam’ı izlemeye aldığı...