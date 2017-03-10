Yunan basınının gündeminde o var!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Lig son 16 eleme turunda Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalması Yunan basınında geniş yankı buldu.

Olympiakos'un 53. dakikaya kadar oyunu istediği şekilde yönlendirdiğini fakat 53. dakikada kaleci Leali'nin bu dakikada yaptığı hatanın faturasının ağır olduğunu belirten Yunan basının çeyrek finalin zora girdiğini yazdı.

Hafta başında kovulan Paulo Bento'nun Cambiasso'yu yedeğe mahkum etmekle ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduğunun dün gece görüldüğünün altını çizen Yunan gazeteleri kaleci Leali'yi hedefe koyarken, 36 yaşındaki Esteban Cambiasso'yu göklere çıkardı.

Bazı Yunan gazeteleri ise Vodafone Arena'daki rövanş için umutların azalmasına rağmen futbolda her sonucun olduğunu ve Olympiakos'un gününde olursa Beşiktaş'ı elemeyi başarabileceğine inandıklarını ifade ettiler.

Bu arada UEFA'nın deplasman yasağı koymasına rağmen maça gelen 100'e yakın VIP taraftar stattaki Olympiakoslu taraftarlar gibi Yunan basınını da oldukça kızdırmış durumda.

Türk taraftarların etrafının güvenlik güçlerince kuşatılmasının olası bir seyirci faciasını önlediğini dile getiren Yunan gazeteleri, Beşiktaşlı taraftarların özellikle 'İstanbul' tezahüratlarına Pireli seyircilerin inanılmaz şekilde tepki verdiklerini belirttiler.

Beşiktaş'ın hem kadro hem de ikinci yarıdaki oyunu ile Olympiakos'tan üstün olmasının genel görüş olarak ağırlık kazandığı dün geceye dair Yunan basınının öne çıkan manşetleri şu şekilde:

Newsit: 'Olympiakos, kalecisinin hatasının bedelini ağır ödedi.'

'Şimdi önde olacaktık iş İstanbul'a kaldı'

Spor24: 'Olympiakos 1-1'lik sonuçla köşeye sıkıştı'

Contra: 'Olympiakos daha son sözü söylemedi'

Parapolitika: 'Olympiakos daha iyi bir skora layıktı'

Etnos: 'Kara bir gece, Türkler statta İstanbul diye bağırdı'

Kathimerini :'Olympiakos zafere inanıyordu ama Leali maçı hediye etti'

DHA