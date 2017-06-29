Younes Belhanda İstanbulda

Galatasaray'da transfer bombaları ardı ardına patlamaya devam ediyor. Dün Bafetimbi Gomis'i getirip bugün imza attıran Cim Bom, bir başka yıldız Younes Belhanda'yı İstanbul'a getirdi. Faslı futbolcuyu havaalanında yüzlerce taraftar karşıladı.

Dün Bafetimbi Gomis'i İstanbul'a getiren Galatasaray'da uçaklar inmeye devam ediyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda için sarı kırmızılılar, borsaya bildiride bulunmuş ve görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Yıldız futbolcu Fransa'nın Marsilya kentinden yola çıktı ve 16.30 itibariyla İstanbul'a indi.

Golcü futbolcu Gomis için sarı kırmızılı taraftarlar, dün havaalanına akın etmişti. Aynı kalabalık, bugün de Belhanda için havaalanında toplandı ve oyuncuyu tezahüratlarla karşıladı.

Galatasaraylı çok sayıda taraftarın meşale yakarak sevgi gösterisinde bulunduğu Faslı futbolcu, kendisini bekleyen araçla havalimanından konaklayacağı otele hareket etti.

Kariyerinin büyük bölümünü iki kulüpte geçirdi

Younes Belhanda, futbol hayatına Fransa altyapısında başladı.

Profesyonel kariyerine Fransa’nın Montpellier takımında başlayan Belhanda; kariyerinin büyük bölümünü iki kulüpte geçirdi. Montpellier ve Dinamo Kiev de uzun yıllar görev alan Belhanda, kısa süreliğine Almanya’nın Schalke 04 takımında da forma giydi. Bonservisi Dinamo Kiev’de bulunan ve geçen sezonu bir başka Fransa temsilcisi Nice’te kiralık olarak geçiren Younes Belhanda’nın yeni sezonda Galatasaray’da forma giymesi bekleniyor.

Hücumda katkı verecek

Hücuma dönük orta sahada forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu, yaptığı asistlerinin yanı sıra golcü kimliğiyle de dikkati çekiyor.

Belhanda, kariyerindeki 4 takımda toplam 53 sarı, 5 de kırmızı kart gördü.

Milli takım kariyerine Fransa 20 Yaş Altı Takımı’nda başlayan Younes Belhanda, A Milli Takım düzeyinde Fas forması giydi. Belhanda, Fas Milli Takım formasıyla 36 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.