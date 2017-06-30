Younes Belhanda imzayı attı, maliyeti belli oldu

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Galatasaray Kulübü, Fas'lı futbolcu Younes Belhanda, kendisini 4 yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

DURSUN ÖZBEK: "EKSİK BÖLGEYE, NOKTA TRANSFER"

Bugün çok önemli transferlerimizden birine daha imza attırıyoruz. Belhanda çok önemli bir futbolcu Galatasaray için. Sizin huzurunuzda kendisine hoşgeldin diyorum. Belhanda nokta transferlerimizden bir tanesi. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ımız için top koşturacak genç bir arkadaşımız. Çok huzurlu ve başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum.

YOUNES BELHANDA: "TÜRKİYE'NİN 1 NUMARALI KULÜBÜ"

Galatasaray ailesine dahil olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin 1 numaralı kulübü. Galatasaray ailesine dahil olduğum için çok mutluyum.

MONTPELLIER BAŞKANININ ÖLÜMÜ HAKKINDA

(Kendisini Türkiye'ye satmam diyen ölen Montpellier başkanı hakkında): Bu konuda söyleyecek fazla bir şey yok. Hayatıma çok şey katmış bir insan. Hayat bazen böyle tesadüfler ortaya çıkarabiliyor.

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA SENİ İSTİYORDU?

Bu konuyu tartışmaya gerek yok, Galatasaray Türkiye'nin Avrupa'da kupa kazanmış tek ve en büyük kulübü. Futbol direktörümüz beni Fas'ta ziyarete geldiğinde ona da söyledim. Bana Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da teklif geldi ve ben hep Galatasaray'ı bekledim. Sonunda teklif geldi ve Galatasaraylı oldum.

SNEIJDER İLE BİRLİKTE OYNAR MI?

Öncelikle Sneijder ile oynamak çok büyük bir onur olacaktır. Sneijder çok kaliteli, çok iyi bir oyuncu. İyilerle oynamak herkesi heyecanlandırır.

Daha önce uzunca Fransız futbolunda istikrar yakaladım. Daha sonra Kiev maceram var. Ardından Schalke'ye gittim ve sonra Nice'te oynadım. Nice'in maddi durumu daha fazlasına yetmedi ve en sonunda Galatasaray'ı tercih ettim.

Teknik direktörümüz beni hangi bölgede değerlendirirse ben öyle oynamaya hazırım.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Younès Belhanda ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 2.000.000 Euro (net) olmak üzere,

Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net

Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net

Futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. Kulübümüzün, oyuncunun görev aldığı maçlarda kazanacağı her 25 puan sonrası ekstra 100.000 Euro prim ödemesi yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

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