Yönetimle görüştü ve Galatasarayı istiyorum dedi

Galatasaray’ın sol bek transferi için her konuda anlaşma sağladığı Kwadwo Asamoah, Juventus yöneticileriyle bir görüşme yaptı.

Galatasaray ile Kwadwo Asamoh arasındaki flörtte flaş gelişme... 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, şimdi kulübü Juventus’la bonservis sorununu çözmek istiyor. Konuyla ilgili olarak Asamoah’ın da kulüp yöneticileriyle görüştüğü bildirildi.

Buna göre Asamoah’ın, 1 yıllık kontratının kaldığını hatırlatarak, Galatasaray’a gitmek için izin istediği ifade ediliyor. Bu hamleyle birlikte Galatasaray’ın eli daha da güçlenmiş oldu. Bugün itibariyle Juventus’la bonservis pazarlıklarına başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, bu transferi maksimum 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Bek sorunu kökten çözülecek

Kwadwo Asamoah transferinin gerçekleşmesi halinde, Galatasaray yıllardır sıkıntısını çektiği savunma bekleri konusunda adeta çağ atlayacak. Sağda Mariano ve solda Asamoah’la bambaşka bir görünüme bürünecek Cim Bom’un, geçmiş senelere nazaran hücumda çok daha etkili olacağı tahmin ediliyor.