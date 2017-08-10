Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik şartları uygun olmasın halinde sol beke de takviye yapmayı planlıyor. Bu konudaki iki aday da Chelsea’den.
Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Borussia Dortmund, Barcelona'nın Ousmane Dembele için yaptığı teklifi reddettiğini açıkladı.
Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.
Sow'un ManU'ya attığı gol, yılın golüne aday gösterildi

Sow'un ManU'ya attığı gol, yılın golüne aday gösterildi

UEFA, geçen sezonun en iyi golleri arasında o dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Moussa Sow'a yer verdi.
Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut bir araya geldi

Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut bir araya geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'la bir araya geldi.
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ramazan Civelek, Sakaryaspor'a 1 yıllığına kiralandı.
TFF, Süper Lig'de statüyü değiştirdi

TFF, Süper Lig'de statüyü değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig statüsünde beklenen değişikliği açıkladı.

Yönetimle görüştü ve 'Galatasaray'ı istiyorum' dedi

Galatasaray’ın sol bek transferi için her konuda anlaşma sağladığı Kwadwo Asamoah, Juventus yöneticileriyle bir görüşme yaptı.

Yönetimle görüştü ve Galatasarayı istiyorum dedi

Galatasaray ile Kwadwo Asamoh arasındaki flörtte flaş gelişme... 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, şimdi kulübü Juventus’la bonservis sorununu çözmek istiyor. Konuyla ilgili olarak Asamoah’ın da kulüp yöneticileriyle görüştüğü bildirildi.

Buna göre Asamoah’ın, 1 yıllık kontratının kaldığını hatırlatarak, Galatasaray’a gitmek için izin istediği ifade ediliyor. Bu hamleyle birlikte Galatasaray’ın eli daha da güçlenmiş oldu. Bugün itibariyle Juventus’la bonservis pazarlıklarına başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, bu transferi maksimum 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Bek sorunu kökten çözülecek

Kwadwo Asamoah transferinin gerçekleşmesi halinde, Galatasaray yıllardır sıkıntısını çektiği savunma bekleri konusunda adeta çağ atlayacak. Sağda Mariano ve solda Asamoah’la bambaşka bir görünüme bürünecek Cim Bom’un, geçmiş senelere nazaran hücumda çok daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

Arda Turan'dan Galatasaray yönetimine: 66 numarayı kimseye vermeyin

Arda Turan'dan Galatasaray yönetimine: 66 numarayı kimseye vermeyin

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Galatasaray'da bir ayrılık daha her an yaşanabilir

Galatasaray'da bir ayrılık daha her an yaşanabilir


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Yönetimle görüştü ve Galatasarayı istiyorum dedi

Yönetimle görüştü ve 'Galatasaray'ı istiyorum' dedi

Galatasaray’ın sol bek transferi için her konuda anlaşma sağladığı Kwadwo Asamoah, Juventus yöneticileriyle bir görüşme yaptı.
Arda Turandan Galatasaray yönetimine: 66 numarayı kimseye vermeyin

Arda Turan'dan Galatasaray yönetimine: 66 numarayı kimseye vermeyin

Galatasaray'a dönüş hazırlığı yapan Arda Turan, Sarı-Kırmızılı yönetimden flaş bir talepte bulundu. Milli yıldız, Sportif Direktör Cenk Ergün'e, ''66 numarayı kimseye vermeyin'' ricasında bulundu.
Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı, Galatasaray'ın 1 numarası Dursun Özbek seçildi.
Galatasarayda bir ayrılık daha her an yaşanabilir

Galatasaray'da bir ayrılık daha her an yaşanabilir

Martin Linnes’in, ligin başlamasına kısa süre kala formdan düşmesi, Norveçli futbolcunun kaderini değiştirdi.
Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut bir araya geldi

Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut bir araya geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'la bir araya geldi.
Dursun Özbek müjdeyi verdi: Yarın gelebilir

Dursun Özbek müjdeyi verdi: "Yarın gelebilir"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ahmet Bulut'la yaptığı görüşmeye ve transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcu isyan etti: Bırakın Galatasaraya gideyim

Yıldız futbolcu isyan etti: "Bırakın Galatasaray'a gideyim"

Feghouli için gün sayan Aslan, sol bek sorununu çözmek için de son virajda... Galatasaray, Ganalı sol bek için 7 milyon Euro istemeyi düşünen Juventus kulübü ile ciddi bir pazarlığa girişecek.
Dursun Özbek, Fatih Terim ve Arda Turanı açıkladı

Dursun Özbek, Fatih Terim ve Arda Turan'ı açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması geldi.
Sneijder, Galatasaray sorusuna ne cevap verdi?

Sneijder, Galatasaray sorusuna ne cevap verdi?

Futbol yaşantısını Fransız ekibi Nice'te sürdürecek olan Sneijder, Galatasaray hakkında konuştu.
Galatasaraya transferde kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde kalan Juventus'lu futbolcu Mario Lemina, 17+3 milyon euro karşılığında, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tuttu.
Galatasarayın yeni transferi Mariano: Tudoru fazla tanımıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano: Tudor'u fazla tanımıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, hedeflerinin lig ve kupayı kazanmak olduğunu söyledi....
Galatasarayda soğuk savaş! Terim mi, Luce mi?

Galatasaray'da soğuk savaş! Terim mi, Luce mi?

Can Topsakal, Lucescu ile Romanya’dan yaptığı görüşmeden olumlu sonuçla döndü. Yönetimde bir kesim, Luce’nin gelmesiyle Fatih Terim’in...
Melo depremi! Son dakika olarak geçtiler

Melo depremi! Son dakika olarak geçtiler

Felipe Melo, kulübü Palmeiras ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti. 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu boşa çıktı....
Belhanda ve Eren Derdiyok Östersunds maçını kaçırabilir

Belhanda ve Eren Derdiyok Östersunds maçını kaçırabilir

Galatasaray'da sakatların durumu belli oldu....
Semih Kayaya sürpriz talip

Semih Kaya'ya sürpriz talip

Galatasaray alt yapısında yetişen ve uzun süredir Sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'ya, Çekya'nın Sparta Prag takımı talip...
Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi....