Yönetimin göndermek istediği yıldız 'kalıyorum' dedi!

Galatasaray’da Tudor’un istemediği oyuncular arasında yer alan Nigel de Jong, durumunu soranlara “Bana kimse ‘kendine kulüp bul’ demedi. 19 Haziran’da dönüp idmanlara başlayacağım” dedi.

Galatasaray'da Igor Tudor’un yeni sezonda takımda düşünmediği oyuncuların başında olduğu söylenen Nigel de Jong’un ayrılma gibi bir niyeti bulunmuyor.

Yönetimin, yıllık 2.5 milyon Euro’luk kazancı ile dikkat çeken Hollandalı yıldızla şu ana kadar hiçbir görüşme yapmadığı öğrenildi.

Bir yıllık sözleşmesi daha bulunan 33 yaşındaki tecrübeli yıldızın, G.Saray’daki durumunu soranlara “Bana kimse ‘seni istemiyoruz, kendine kulüp bul’ demedi. 19 Haziran’da Florya’ya döneceğim ve antrenmanlara başlayacağım. Dedikodular umurumda değil” dediği öğrenildi.

DONK DA DÖNDÜ

Ligin son maçının ardından teknik direktör İgor Tudor basın toplantısında “Aramızdan birçok oyuncu gelecek hafta Florya’da olmayacak” diyerek geniş çaplı bir operasyon sinyali vermişti.

Ancak Olcan Adın vakasından ağzı yanan ve tazminat korkusu yaşayan Dursun Özbek yönetimi oyuncuları elden çıkarmakta sıkıntı yaşıyor.

Haberturk