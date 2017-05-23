Yönetimde yumruk yumruğa Beşiktaş kavgası!
Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın Gaziantep deplasmanı için biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrıldığını açıklamasının ardından Gaziantepspor yönetimi adeta birbirine girdi, yumruklar konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, 28 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün Nevzat Demir tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamayla Gaziantepspor tribünlerinin Beşiktaş taraftarına açıldığını söylemişti.
Antep yönetimi birbirine girdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Gaziantep deplasmanı için biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrıldığını açıklamasının ardından Gaziantepspor yönetimi adeta birbirine girdi, yumruklar konuştu.
Saat 16'da satışa çıkması beklenen biletler bu olay yüzünden henüz satışa sunulmadı.
Beşiktaş, Gaziantepspor'u mağlup etmesi halinde 15. şampiyonluğunu ilan edecek.
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