Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe Futbol Takımı için transfer çalışmaları sürüyor.
67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

Aboubakar ve Talisca’daki müthiş gelişim Avrupa devlerinin gözünü Beşiktaş’a çevirdi. Roma, 20’lik yıldızı Gerson’u Şenol Güneş Okulu’na yazdırmak istiyor.
Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar takımın başında kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmayan Dick Advocaat için Hollanda Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
Loic Remy Süper Lig'e!

Loic Remy Süper Lig'e!

Bordo-mavililerin, 30 yaşındaki forvet için fiyat sorduğu Chelsea’den, ‘7 milyon euro’ yanıtını aldığı belirtildi. Yönetim, rakamın düşmesi halinde harekete geçecek.
Balotelli'ye yıllık 5 milyon euro!

Balotelli'ye yıllık 5 milyon euro!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız bir golcü ile takviye ederek hem taraftarıyla barışmak hem de kombine satışlarına ilgiyi artırmak isteyen Galatasaray, Fransa’nın Nice kulübünde harika bir sezon geçiren Mario Balotelli için yeniden atağa kalktı.
Harry Kewell, Türk iş adamının takımına hoca oldu!

Harry Kewell, Türk iş adamının takımına hoca oldu!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Harry Kewell, Türk iş adamı Ziya Eren'in sahip olduğu İngiltere 2. Lig ekiplerinden Crawley Town'ın teknik direktörü oldu.
Barça'nın eski başkanı gözaltına alındı!

Barça'nın eski başkanı gözaltına alındı!

Barcelona'nın 2010-2014 yıllarında kulüp başkanlığını yapan Rosell'in, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.
Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten ve en az iki forvet oyuncusu almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Rus futbolcu için masaya oturdu.

Yönetimde yumruk yumruğa Beşiktaş kavgası!

Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın Gaziantep deplasmanı için biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrıldığını açıklamasının ardından Gaziantepspor yönetimi adeta birbirine girdi, yumruklar konuştu.

Yönetimde yumruk yumruğa Beşiktaş kavgası!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, 28 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün Nevzat Demir tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamayla Gaziantepspor tribünlerinin Beşiktaş taraftarına açıldığını söylemişti.

Antep yönetimi birbirine girdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Gaziantep deplasmanı için biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrıldığını açıklamasının ardından Gaziantepspor yönetimi adeta birbirine girdi, yumruklar konuştu.

Saat 16'da satışa çıkması beklenen biletler bu olay yüzünden henüz satışa sunulmadı.

Beşiktaş, Gaziantepspor'u mağlup etmesi halinde 15. şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de şok intihar! Kendini astı!

Süper Lig'de şok intihar! Kendini astı!

Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

Fenerbahçe eriyor!

Fenerbahçe eriyor!


 

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Yönetimde yumruk yumruğa Beşiktaş kavgası!

Yönetimde yumruk yumruğa Beşiktaş kavgası!

Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın Gaziantep deplasmanı için biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrıldığını açıklamasının ardından Gaziantepspor yönetimi adeta birbirine girdi, yumruklar konuştu.
Süper Ligde şok intihar! Kendini astı!

Süper Lig'de şok intihar! Kendini astı!

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu. Rajtoral kimsenin olmadığı bir sırada evinde kendini tavana asarak intihar etti.
Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

Gaziantepspor'un bugün deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenildiği maçta hakem Barış Şimşek ve yardımcıları verdiği kararlarla maça damga vurdu.
Fenerbahçe eriyor!

Fenerbahçe eriyor!

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışında şansı iyice azalan Fenerbahçe, küme düşmeme mücadelesindeki Gaziantepspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
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Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u Aboubakar'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
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İsmail Kartal geri döndü

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