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Taraftarın da çok istediği Ersun Yanal’a, yönetim içinde sıcak bakmayan isimler; Burhan Karaçam ile Erol Bilecik... Tercih konusunda renk vermeyen Başkan Ali Koç da bu iki isim gibi Tayfun Korkut’a daha yakın.

Yönetimde 2 kişi hariç herkes Ersun Yanalcı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa beraberliğinin ardından teknik direktör mesaisi de hız kazandı. Başkan Ali Koç'un dün sabah saatlerinde kulübe geldiği ve kurmaylarıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi. Koç'un yönetimdeki herkesin teknik direktör konusundaki fikrini aldığı, ortaya çıkacak sonuca göre geleceğe yönelik hareket planını belirleyeceği bildirildi. Ön plana çıkan iki isim var... Taraftarın da istediği Ersun Yanal ve geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta yakaladığı ivmeyle övgü alan Tayfun Korkut.

KORKUT'LA TEMASA GEÇİLMEDİ

YÖNETIMDE Burhan Karaçam ve Erol Bilecik haricindeki tüm isimlerin Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesi yönünde fikir beyan ettiği bildirildi. Burhan Karaçam ve Erol Bilecik ise Tayfun Korkut isminin daha doğru olacağını ifade etti. Ali Koç'un şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir renk vermediği, ancak kulislerde Tayfun Korkut'a daha yakın olduğu gelen bilgiler arasında. Yönetimden şu ana kadar Tayfun Korkut'la temasa geçilmediği ifade edildi.

YANAL'IN ŞARTLARI

ERSUN Yanal'a resmi olmayan aracılarla gidildiği, tecrübeli çalıştırıcının "6 aylık sözleşmeyle gelmem. Gelirsem transfer planlamasını ben yaparım" şartlarını sunduğu öğrenildi. Ali Koç'un özellikle Sportif Direktör Comolli'yi devre dışı bırakan bu sisteme sıcak bakmadığı için Ersun Yanal ismine uzak olduğu ifade edildi. Teknik direktör kararının bu hafta oynanacak Akhisarspor maçına kadar netleşeceği belirtildi.

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Sabah

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