Yönetim Robin van Persieye cezayı kesti

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe, bir an önce transferdeki eksik yönlerini kapatmak istiyor. Kanarya’nın ilk hedeflerinden biri de, daha önce gündeme gelen Palmeiras’ın en önemli hücum silahlarından 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Dudu.