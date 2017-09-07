Yönetim Robin van Persieye cezayı kesti

Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti
Fenerbahçe'nin yaptığı sakatlık açıklamasının ardından sosyal medya hesabından "Benim iznim ve rızam olmadan açıklama yapılması üzdü" diyen Robin van Persie, yönetimin hedefindeki isim.
Hollandalı golcüye sosyal medya hesabından yaptığı açıklama nedeniyle para cezası verilmesi gündemde.
Yönetim bu konuyu hafta içerisinde görüşüp karara bağlayacak. Oyuncuya 20 bin Euro ceza verilmesi gündemde.
Bilindiği gibi sakatlığını ileri sürerek Fenerbahçe'de idmanlara çıkmayan Hollandalı, milli takımda forma giymiş ve sakatlanmıştı.
Sabah
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