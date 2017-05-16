Yok artık! Francesco Totti Süper Lige!

Süper Lig'de sezonu Avrupa Ligi bileti alarak kapatmak isteyen Antalyaspor hakkında İtalyan basınından çok sürpriz bir iddia geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Antalyaspor; Nice forması giyen golcü Mario Balotelli'nin yanı sıra Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti ile de ilgileniyor.

10 numara arayan Antalyaspor'un hedefindeki büyük ismin Totti olduğu kaydedildi. Antalyaspor'un, futbolu bırakıp bırakmayacağı merakla beklenen tecrübeli yıldıza seneliği 2 milyon dolardan 1+1 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı iddia edildi.

Roma'nın yeni sportif direktörü Monchi'nin sezon sonunda futbolu bırakıp Roma'nın idari kadrosuna katılmasını beklediği Totti, yaptığı açıklamada bu sezon sonunda kariyerini noktalayıp noktalamayacağı konusunda henüz bir karar vermediğini söylemişti.

Ajansspor