Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten ve en az iki forvet oyuncusu almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Rus futbolcu için masaya oturdu.
1.96'lık kule geliyor!

1.96'lık kule geliyor!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Bordo-Mavililer, transferde elini çabuk tutmak istiyor.
Tönetime sunduğu rapor basına sızdı!

Tönetime sunduğu rapor basına sızdı!

Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'da olağanüstü günler yaşanıyor.
Vitor Pereira geri dönüyor!

Vitor Pereira geri dönüyor!

1860 Münih'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, ülkesi Portekiz'e geri dönüyor.
"Bir kişi hariç tüm takımı göndermek istiyorlar"

"Bir kişi hariç tüm takımı göndermek istiyorlar"

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi.
Ndiaye transferinde sona gelindi!

Ndiaye transferinde sona gelindi!

Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Osmanlıspor ile anlaştığı bildirildi. Badou Ndiaye ile ise görüşmeler devam ediyor.
İki yıllık imzalar atıldı!

İki yıllık imzalar atıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.
Bilic'in hamlesi Trabzon'u üzecek!

Bilic'in hamlesi Trabzon'u üzecek!

Trabzonspor'la adı anılan Yaya Toure için Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ın devreye girdiği belirtildi.

Yok artık! Francesco Totti Süper Lig'e!

Süper Lig'de sezonu Avrupa Ligi bileti alarak kapatmak isteyen Antalyaspor hakkında İtalyan basınından çok sürpriz bir iddia geldi.

Yok artık! Francesco Totti Süper Lige!

İtalyan basınında yer alan habere göre;  Antalyaspor; Nice forması giyen golcü Mario Balotelli'nin yanı sıra Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti ile de ilgileniyor.

10 numara arayan Antalyaspor'un hedefindeki büyük ismin Totti olduğu kaydedildi. Antalyaspor'un, futbolu bırakıp bırakmayacağı merakla beklenen tecrübeli yıldıza seneliği 2 milyon dolardan 1+1 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı iddia edildi.

Roma'nın yeni sportif direktörü Monchi'nin sezon sonunda futbolu bırakıp Roma'nın idari kadrosuna katılmasını beklediği Totti, yaptığı açıklamada bu sezon sonunda kariyerini noktalayıp noktalamayacağı konusunda henüz bir karar vermediğini söylemişti.

Ünlü muhabir bomba haberi verdi: Dünyaca ünlü hoca Süper Lig'e!

Ünlü muhabir bomba haberi verdi: Dünyaca ünlü hoca Süper Lig'e!

Başakşehir'den altın gol!

Başakşehir'den altın gol!

Geçmiş olsun Antalyaspor!

Geçmiş olsun Antalyaspor!


 

Ajansspor

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Yok artık! Francesco Totti Süper Lige!

Yok artık! Francesco Totti Süper Lig'e!

Süper Lig'de sezonu Avrupa Ligi bileti alarak kapatmak isteyen Antalyaspor hakkında İtalyan basınından çok sürpriz bir iddia geldi.
Ünlü muhabir bomba haberi verdi: Dünyaca ünlü hoca Süper Lige!

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Başakşehirden altın gol!

Başakşehir'den altın gol!

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Geçmiş olsun Antalyaspor!

Geçmiş olsun Antalyaspor!

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