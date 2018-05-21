Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.
Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
Carole'den dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Carole'den dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 1 yıllığına Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole, resmi Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Sakaryaspor'un yıldızı için F.Bahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sakaryaspor'un yıldızı için F.Bahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş, Sakaryaspor'un 26 yaşındaki yıldızı Ramazan Çevik için transfer yarışına girdi.
Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Darüşşafaka’nın yıldız oyuncusu Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid ile oynadığı EuroLeague finali sırasında attığı mesaj gündem oldu.
Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Juventus'tan ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan efsane kaleci Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı. Transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Juventus'tan ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan efsane kaleci Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı. Transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Verona maçıyla birlikte 17 yıllık Juventus kariyerini noktalayan Gianluigi Buffon sürpriz bir transfer yapıyor.

Sky Italia'nın haberine göre 40 yaşındaki efsane, Fransız devi PSG ile anlaştı. 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Buffon'un bugün ve yarın evrak işlerini halledeceği ve transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

Buffon 2001-2018 yılları arasında Juventus forması giymişti.

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıkladı

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıkladı

İtalya'da şampiyon Juve

İtalya'da şampiyon Juve

Cengiz Ünder'den flaş ayrılık kararı

Cengiz Ünder'den flaş ayrılık kararı


 

Ajansspor

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Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Juventus'tan ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan efsane kaleci Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı. Transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.
Sezon sonunda Juventustan ayrılacağını açıkladı

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıkladı

Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
İtalyada şampiyon Juve

İtalya'da şampiyon Juve

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Juventus, Roma ile 0-0 berabere kalarak üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Cengiz Ünderden flaş ayrılık kararı

Cengiz Ünder'den flaş ayrılık kararı

Daha önce menajer Ömer Uzun'la çalışan Cengiz Ünder, Fali Ramadani ile anlaşmaya vardı.
Mandzukicle ilgili olay iddia

Mandzukic'le ilgili olay iddia

Beşiktaş’ta Vida’nın ‘Come to Beşiktaş’ dediği Mandzukic’le ilgili İtalyan basınından çarpıcı iddia.
Cengizden bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

Cengiz'den bir kötü haber daha! 2 maç daha yok

Sakatlığı nedeniyle Roma'da son 2 maçı kaçıran Cengiz Ünder'in Lazio ile oynanacak derbi maçında sahalara döneceği açıklandı.
Cengiz Ünderden kötü haber geldi

Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

İtalyan basını, sakatlığı süren milli futbolcu Cengiz Ünder'in çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona-Roma maçında yer alamayacağını yazdı.
İşte Astorinin ölüm nedeni

İşte Astori'nin ölüm nedeni

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İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

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