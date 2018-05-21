Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Juventus'tan ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan efsane kaleci Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı. Transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

Verona maçıyla birlikte 17 yıllık Juventus kariyerini noktalayan Gianluigi Buffon sürpriz bir transfer yapıyor.

Sky Italia'nın haberine göre 40 yaşındaki efsane, Fransız devi PSG ile anlaştı. 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Buffon'un bugün ve yarın evrak işlerini halledeceği ve transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

Buffon 2001-2018 yılları arasında Juventus forması giymişti.

Ajansspor