Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü salonda rejenerasyon ve bireysel çalışmayla geçirdi.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda diğer oyuncuların katıldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde ise interval koşu yapıldı. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sağ dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde geçirilmiş dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edilen Serdar Aziz, günü takımdan ayrı özel bir çalışma yaparak geçirdi.

CARRASSO'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından bugün ameliyat edilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada, "Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktorumuz tarafından ameliyat edilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

FERNANDO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI, FEGHOULİ DİNLENDİRİLDİ

Fernando Reges, planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Sofiane Feghouli, mide rahatsızlığından ötürü antrenmanda yer almayarak dinlendirildi.

Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.