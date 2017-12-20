Yine Terim soruldu! Bu kez ne dedi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Giresun'da katıldığı bir ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün devre arasına kalmadan belli olacağını belirten Özbek, "Bizim sayın Tudor ile ilişkimizin resmen bitmesi bu akşam oluyor. Bu akşam karşılıklı feshediyoruz. Bunun hemen ertesi itibariyle, Tudor ile yönetim kurulu kararı aldıktan sonra çalışmalarımız başladı. Bir endişesi var devre arasında ne olacak, sezon hazırlığı falan, en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edecek bir antrenör arayışındayız. Devre arasına kalmadan, takımın başına getireceğiz. ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ SEÇİM ÇALIŞMASI DEĞİL"

Önceliğin seçim çalışması olmadığını vurgulayan başkan, "Önceliğimiz seçim çalışmasında değil, Galatasaray'ın bu hafta sonu bir maçı var. Galatasaray'ın önceliği olan konuları önce halledeceğiz, sonra seçim çalışması var. Seçim aile içinde olduğu için, öncelik Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyaçlarıdır" dedi.

Oyuncuların Tudor'un ayrılığından etkilenmediğini kaydeden Özbek, "Oyuncuların hepsi profesyonel, profesyonel hayatta gelmeler gitmeler vardır. Etkilenmeleri mümkün değil, profesyonel hayat böyle. Kendileri de gidebilir, hoca da gidebilir, deneyimli bir takımımız var. Ben onları etkilenmiş görmedim." diye konuştu.

FATİH TERİM CEVABI; "BUGÜNÜN GÜNDEMİ DEĞİL"

Fatih Terim ile ilgili soruya cevap vermekten kaçınan Galatasaray Başkanı, "Bugünün gündemi onur ödülleri. Ben isterim ki onun ile ilgili sorsanız, antrenör gündemi ilerleyen günlerde belli olur" diyerek sözlerini noktaladı.

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