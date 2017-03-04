Yine Quaresma, yine olay!
Ç.Rizespor maçının 64.dakikasında oyundan alınan Ricardo Quaresma, saha kenarına gelirken, bileklerini yere fırlattı ve Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'in kendisini oyundan alma kararına sert tepki gösterdi. Bilekliğini sinirli bir şekilde çıkararak yere atan yıldız oyuncu teknik direktör, Şenol Güneş’e tepki gösterdi.
Quaresma yedek kulübesine bakmadan soyunma odasının yolunu tuttu. Q7 yerine Tolgay Arslan oyunda dahil oldu.
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