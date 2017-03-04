"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.

Yine Quaresma, yine olay!

Ç.Rizespor maçının 64.dakikasında oyundan alınan Ricardo Quaresma, saha kenarına gelirken, bileklerini yere fırlattı ve Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Yine Quaresma, yine olay!

Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'in kendisini oyundan alma kararına sert tepki gösterdi. Bilekliğini sinirli bir şekilde çıkararak yere atan yıldız oyuncu teknik direktör, Şenol Güneş’e tepki gösterdi.

Quaresma yedek kulübesine bakmadan soyunma odasının yolunu tuttu. Q7 yerine Tolgay Arslan oyunda dahil oldu.

Rıdvan Dilmen:

Rıdvan Dilmen: "Quaresma'nın bazı davranışları hoş değil"

Şenol Güneş'ten Quaresma'ya sert uyarı!

Şenol Güneş'ten Quaresma'ya sert uyarı!

Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor


 

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Rıdvan Dilmen: Quaresmanın bazı davranışları hoş değil

Rıdvan Dilmen: "Quaresma'nın bazı davranışları hoş değil"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.
Şenol Güneşten Quaresmaya sert uyarı!

Şenol Güneş'ten Quaresma'ya sert uyarı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.
Yine Quaresma, yine olay!

Yine Quaresma, yine olay!

Ç.Rizespor maçının 64.dakikasında oyundan alınan Ricardo Quaresma, saha kenarına gelirken, bileklerini yere fırlattı ve Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş, 3. yıldız yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız atlattı.
Beşiktaş ile anlaşmıştım

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Beşiktaş, Borussia Dortmundun genç yıldızıyla temasa geçti

Beşiktaş, Borussia Dortmund'un genç yıldızıyla temasa geçti

Siyah-beyazlı kulüp, transfer listesinde yer alan Dortmund’un 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile temasa geçti.
Tolgay Arslanda flaş gelişme!

Tolgay Arslan'da flaş gelişme!

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