Yine Emre, yine olay!

Yine Emre, yine olay!

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
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Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.
Simon Kjaer geri dönüyor

Simon Kjaer geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer burada beklentileri karşılayamadı. Danimarkalı savunma oyuncunun transfer olması gündemde.
Yıldız golcüden transfer itirafı gibi hamle

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Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Demba Ba, sosyal medya hesabındaki konumunu 'Beşiktaş JK' olarak değiştirdi.
Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 2-1’lik yenilgiyle lig yarışında puan olarak oldukça geride kaldıklarını ancak çok çalışıp bunu telafi etmek için uğraşacaklarını belirtti.

Yine Emre, yine olay!

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.

Yine Emre, yine olay!

Başakşehir'de maça ilk 11'de başlayan kaptan Emre maç boyunca Kasımpaşa tribünlerinin protestosuna maruz kaldı.

37 yaşındaki futbolcu 76. dakikada yerini Tunay Torun'a bırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.

Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.

Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti


"Şampiyon takım gibi oynamak oyun felsefelerimizden biri"


 

Akşam

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Yine Emre, yine olay!

Yine Emre, yine olay!

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanırken, şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yendi ve liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı.
Medipol Başakşehir Avrupa Ligine veda etti

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti

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Şampiyon takım gibi oynamak oyun felsefelerimizden biri

"Şampiyon takım gibi oynamak oyun felsefelerimizden biri"

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Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

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