Yine Emre, yine olay!
Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
Başakşehir'de maça ilk 11'de başlayan kaptan Emre maç boyunca Kasımpaşa tribünlerinin protestosuna maruz kaldı.
37 yaşındaki futbolcu 76. dakikada yerini Tunay Torun'a bırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.
Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.
Akşam
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