Yine Caner Erkin, yine olay!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilirken teknik direktör Şenol Güneş ile Caner Erkin arasında sinirler gerildi.

Maçın 2. yarısında sakatlanan James Rodriguez’in yerine Arjen Robben’in oyuna dahil olmasıyla Bayern, Beşiktaş’ın sol kanadında üst üste tehlikeler yarattı.

Şenol Güneş, Caner’in yerine Gökhan Gönül’ü oyuna soktu. 69’da yerini Gökhan’a bırakan Caner Erkin, Şenol Güneş’e tepki gösterdi.

El-kol hareketleriyle oyundan alınmasına tepki gösteren milli yıldızın, Güneş’e dönerek bir şeyler söylediği görüldü. Güneş-Erkin arasında yaşananlar kameralara böyle yansıdı.

Haberturk