Bruma'ya büyük şok!

Bruma'ya büyük şok!

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Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Robin van Persie'ye müthiş teklif!

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Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Trabzonspor'da unutulmaz performanslar yaşayan ve kariyerini Çin’de sürdüren milli forvetle yönetimin sıcak temas halinde olduğu ortaya çıktı.
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Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Aslan'ın Portekizli yıldızı Bruma için Galatasaray'a 'davet faksı' geldi. Portekiz Futbol Federasyonu, genç yıldızı A Milli Takım kadrosuna davet edecekleri bilgisini aktardı.
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Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Endonezya’nın Persib Bandung takımı ile sözleşme imzaladı.
Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
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Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oluyor!

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'ın yeni takımı yakın zamanda netlik kazanacak. Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor ve Göztepe'nin Vural ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Yılmaz Vuralın yeni takımı belli oluyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe Okan Buruk'un istifasının ardından Yılmaz Vural'a resmi teklif yaptı.

Göztepe'nin teklifinin ardından Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Akhisar Belediye'de Yılmaz Vural ile görüşmeye başladı.

Yılmaz Vural'ın kararını kısa sürede vermesi beklenirken yapacağı tercih merak konusu.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe son 3 maçını kazanamayarak 40 puanla 5. sıraya kadar gerilemişti. Kötü sonuçların ardından Okan Buruk istifa etmişti.

Süper Lig'de 27 puanla 15. sırada bulunan Akhisar Belediyespor son 3 maçından mağlubiyet ile ayrılmıştı.

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