Yılmaz Vuralın yeni takımı belli oluyor!

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oluyor!
Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'ın yeni takımı yakın zamanda netlik kazanacak. Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor ve Göztepe'nin Vural ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe Okan Buruk'un istifasının ardından Yılmaz Vural'a resmi teklif yaptı.
Göztepe'nin teklifinin ardından Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Akhisar Belediye'de Yılmaz Vural ile görüşmeye başladı.
Yılmaz Vural'ın kararını kısa sürede vermesi beklenirken yapacağı tercih merak konusu.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe son 3 maçını kazanamayarak 40 puanla 5. sıraya kadar gerilemişti. Kötü sonuçların ardından Okan Buruk istifa etmişti.
Süper Lig'de 27 puanla 15. sırada bulunan Akhisar Belediyespor son 3 maçından mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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