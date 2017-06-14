Yılmaz Vural gitti, yerine o geldi!

Yılmaz Vural ile resmen yolları ayıran Göztepe'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'de flaş gelişme... Başkan Mehmet Sepil, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

14 yıldır Süper Lig'de yer alamayan Göztepe, deneyimli hoca Yılmaz Vural'la bu hasretine son vermişti.

Yeni hoca Hamza Hamzaoğlu

Yönetim ve Vural arasında maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı iddia ediliyor. Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Başkan Sepil, Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'le görüşmüştü. Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya varıldığı ve resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılacağı bildirildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor yönetimi de Göztepe yönetimine paralel bir karar vermişti. Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkaran İrfan Buz'la tıpkı Yılmaz Vural gibi yollar ayrılmıştı.