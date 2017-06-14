Yılmaz Vural gitti, yerine o geldi!

Wesley Hoedt için teklif yükseltildi!

Wesley Hoedt için teklif yükseltildi!

Hoedt için ilk teklif 3 milyon Euro olurken İtalyan kulübü bu rakamı az buldu. Ancak hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayaklı olması nedeniyle Tudor’un ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini 2 milyon Euro daha artırma kararı aldı.
Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.

Yılmaz Vural gitti, yerine o geldi!

Yılmaz Vural ile resmen yolları ayıran Göztepe'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu.

Yılmaz Vural gitti, yerine o geldi!

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'de flaş gelişme... Başkan Mehmet Sepil, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

14 yıldır Süper Lig'de yer alamayan Göztepe, deneyimli hoca Yılmaz Vural'la bu hasretine son vermişti.

Yeni hoca Hamza Hamzaoğlu

Yönetim ve Vural arasında maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı iddia ediliyor. Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Başkan Sepil, Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'le görüşmüştü. Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya varıldığı ve resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılacağı bildirildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor yönetimi de Göztepe yönetimine paralel bir karar vermişti. Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkaran İrfan Buz'la tıpkı Yılmaz Vural gibi yollar ayrılmıştı.

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Bruma resmen gitti!

Bruma resmen gitti!

Şenol Güneş'te son dakika!

Şenol Güneş'te son dakika!


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Dursun Özbek Ünal Aysalın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında Bruma'nın 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı. Ancak KAP'a bildirilmeden yapılan bu açıklama, akıllara Ünal Aysal'ın Elmander transferi nedeniyle aldığı para cezasını getirdi.
Bruma resmen gitti!

Bruma resmen gitti!

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Yılmaz Vural gitti, yerine o geldi!

Yılmaz Vural gitti, yerine o geldi!

Yılmaz Vural ile resmen yolları ayıran Göztepe'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu.
Şenol Güneşte son dakika!

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Aranan stoper Barcelona'da bulundu!

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Galatasaray Wesley Hoedt için teklif yükseltti!

Galatasaray Wesley Hoedt için teklif yükseltti!

Hoedt için ilk teklif 3 milyon Euro olurken İtalyan kulübü bu rakamı az buldu. Ancak hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayaklı olması nedeniyle Tudor’un ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini 2 milyon Euro daha artırma kararı aldı.
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