Yılın transfer sürprizi! Nani...

Galatasaray, Valencia'nın 30 yaşındaki Portekizli yıldızı için kiralama teklifinde bulundu. İspanyollar öneriye sıcak baktı. Kısa süre içinde bu transferin netlik kazanması bekleniyor.

Üst üste yapılan transferlerin sonrasında Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Listemizde birçok isim var. Bir de çok sürpriz bir yıldız olacak" demişti.

Sır gibi saklanan o isim ortaya çıktı. Akşam'ın haberina göre; Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması giyen, buradan Valencia'ya transfer olan Luis Nani için teklifte bulundu.

SOLDAKİ BOŞLUĞU KAPATACAK

Galatasaray da sol kanattaki açığı 30 yaşındaki Portekizliyle doldurmayı planlayan Aslan'ın teklifine, İspanyolların sıcak yaklaştığı öğrenildi.

Nani geçtiğimiz sezon Valencia forması altında 25 lig mücadelesine çıktı. 5 gol atarken 8 de asist yaptı.

Fenerbahçe döneminde tribünlerin sevgilisi olan futbolcunun, Türkiye'ye Sarı-Kırmızılı formayla dönecek olması ise beraberinde başka olayları da getirecek. Ortalık fena halde karışabilir.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTEREBİLİRLER

Sarı-Lacivertli taraftarların transferin gerçekleşmesi halinde Portekizliye büyük tepki göstermesi olası. Ancak Galatasaray cephesi olayın bu yönüyle ilgilenmiyor.

Valencia'ya yapılan teklifte satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu ise henüz öğrenilemedi. Tecrübeli futbolcunun 2019'a kadar mukavelesi bulunuyor. Nani'nin de Sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transfer gerçekleştiği takdirde Galatasaray yeni sezona bambaşka bir kadroyla girecek. Tepeden tırnağa her mevki değişecek.