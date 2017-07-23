Yılın transfer bombası patlıyor! Etoo...

Antalyaspor’un 36 yaşındaki yıldızı için Sarı-Lacivertliler çalışma başlattı. Fenerbahçe, Süper Lig’e damgasını vuran Eto’o konusunda Aatif’ı takasta önerirken bir miktar para da gözden çıkartıldı.

Golcü transferini henüz sonuçlandıramayan Fenerbahçe sadece Avrupa’da değil, yurt içinde de temaslarda bulunuyor. Gündemdeki ismin ise Samuel Eto’o olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler 36 yaşındaki Kamerunlu dünya yıldızı için çalışma yürütürüken, özellikle Başkan Aziz Yıldırım’ın Eto’o konusunda çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Yıllardır Eto’o’ya Fenerbahçe forması giydirmek isteyen Yıldırım, bu kez mutlu sona oldukça yakın.

10 numara arıyorlar

2 sezondur Antalyaspor’da forma giyen tecrübeli forvetin 1 yıllık sözleşmesi kaldı ve yeni bir maceraya atılmak istiyor. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan ve Eto’o cephesinden olumlu yanıt alan Fenerbahçe, kulübünü ikna etmek için de formülünü hazırladı. Sarı-Lacivertliler, 10 numara arayışındaki Antalyaspor’a Aatif Chahechohue’yi takasta önerecek. Üstüne bir miktar da para teklif edilecek.

Müthiş istatistik

Antalyaspor’daki ilk sezonunda çıktığı 31 lig maçında 20 kez rakip fileleri havalandıran Eto’o, geçen sezon da 30 maçta görev yaptı ve 18 gol sevinci yaşadı. Süper Lig’de müthiş bir gol istatistiği bulunan Samuel Eto’o, her iki dönemde aynı zamanda 6’şar da asist yaptı. Fenerbahçe, 1 haftalık süreçte bu transferde önemli mesafe katetmeyi planlıyor.

Tam hocanın aradığı adam

Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin forvetine gezgin bir santrfor istiyor. Hem arkadaşlarına servis yapabilen hem de son vuruşları iyi olan bir isim isteyen Kocaman’ın bu tarifine, Eto’o harfiyen uyuyor. 61 Süper Lig maçında 38 gol atmayı başaran Eto’o, bir Anadolu takımında bu rakamlara ulaşmışken, transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’de göstereceği performans heyecan vaat ediyor.

Çalımbay’ın Aatif aşkı

Aatif’ı 2012’de keşfeden ve Sivasspor’a getiren teknik direktör Rıza Çalımbay, eski öğrencisini Antalyaspor’a çok istiyor. Menez’in sakatlığının ardından hücum bölgesinde sıkıntılı olan, hem 10 numara hem de kanat oynayabilecek bir isim arayan Çalımbay, Aatif konusunda ısrarcı. Başkan Ali Şafak Öztürk ise önceki gün Twitter’dan Aatif ile görüşmediklerini yazmıştı.

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