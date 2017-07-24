Yılın transfer bombası patlıyor!

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Maliyeti 5 milyon Euro civarında

İngiliz devi, yetenekli futbolcu için 1 milyon Euro (4 milyon TL) kiralama ücreti talep ederken, Wilshere de bonuslarla beraber 4 milyon Euro (16 milyon TL) maaş istiyor. Kırmızı-Beyazlı ekip bu rakamı biraz daha aşağıya çekerek, transferi önümüzdeki günlerde sonuçlandırmayı planlıyor. Geçen sezonu Bournemouth’ta geçiren yetenekli oyuncu, 29 karşılaşmaya çıktı ve 2 asist yaptı.

Hoca çok istiyor

Kırmızı-Beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, İngiliz futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyor. 54 yaşındaki çalıştırıcı, başarılı futbolcu için tüm şartların zorlanması gerektiğini yönetime iletti. Çalımbay, Wilshere’in takıma katılması durumunda oyun içinde kilit rol üstleneceğini düşünüyor.

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