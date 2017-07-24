Yılın transfer bombası patlıyor!

Geçtiğimiz günlerde Jack Wilshere’i kiralamak için harekete geçen Antalyaspor, transferde büyük aşama kaydetti.

Kadrosuna kattığı flaş isimlerle gücüne güç katan Antalyaspor, bir yıldızı daha bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Akdeniz ekibi, Arsenal forması giyen Jack Wilshere ile görüşmelerini hızlandırırken, Kırmızı-Beyazlılar transferde büyük aşama kaydetti. İngiliz futbolcuyu kiralamak isteyen Antalyaspor, oyuncunun maliyetini düşürmek için pazarlıklara devam ediyor. Başkan Ali Şafak Öztürk’ün bizzat yürüttüğü görüşmeler son hız devam ederken, 25 yaşındaki yıldız da Türkiye’ye gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Antalya formasıyla kendisini yeniden ispatlamak isteyen genç oyuncu, göstereceği performans ile hem Arsenal’a hemde İngiliz Milli Takımı’na geri dönmek istiyor.

Maliyeti 5 milyon Euro civarında

İngiliz devi, yetenekli futbolcu için 1 milyon Euro (4 milyon TL) kiralama ücreti talep ederken, Wilshere de bonuslarla beraber 4 milyon Euro (16 milyon TL) maaş istiyor. Kırmızı-Beyazlı ekip bu rakamı biraz daha aşağıya çekerek, transferi önümüzdeki günlerde sonuçlandırmayı planlıyor. Geçen sezonu Bournemouth’ta geçiren yetenekli oyuncu, 29 karşılaşmaya çıktı ve 2 asist yaptı.

Hoca çok istiyor

Kırmızı-Beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, İngiliz futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyor. 54 yaşındaki çalıştırıcı, başarılı futbolcu için tüm şartların zorlanması gerektiğini yönetime iletti. Çalımbay, Wilshere’in takıma katılması durumunda oyun içinde kilit rol üstleneceğini düşünüyor.