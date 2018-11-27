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Yılın takasında sona gelindi! İmzalar her an atılabilir

Beşiktaş, Trabzon’un kadro dışı bıraktığı iki yıldızı Ocak ayındaki ara transferde kadrosuna katmak için Tolgay Arslan ve Tolga Zengin’i teklif edecek. Bordo-Mavililer’in de bu takasa sıcak baktığı öğrenildi.

Yılın takasında sona gelindi! İmzalar her an atılabilir

ANKARAGÜCÜ’NÜ Kayseri’de 4-1 yenerek kötü gidişe son veren Beşiktaş’ın, devre arası transferi için planları ortaya çıkmaya başladı.

Siyah-Beyazlılar’ın Başkan Fikret Orman ile Teknik Direktör Şenol Güneş arasında gerçekleştirilen zirveden sonra Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve kaleci Onur Recep Kıvrak için harekete geçme kararı aldığı öğrenildi.

Yönetimin, bir süre önce Londra’da bir görüşme yaparak prensip anlaşmasına vardığı Burak ile “Gitmemi istiyorlarsa kulüp bulurum” diyen Onur için kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan ile kaleci Tolga Zengin’i Bordo-Mavililer’e takas olarak önereceği bildirildi. Trabzonspor Baş- kanı Ahmet Ağaoğlu’nun da aldıkları yüksek ücret nedeniyle takıma geri dönmesine kesinlikle sıcak bakmadığı iki futbolcu için Beşiktaş’tan yapılan Burak ve Onur, devre arası Trabzon’a veda edecek. teklife olumlu baktığı ifade ediliyor.

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