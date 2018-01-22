Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Kara Kartal, forvet transferinde B Planı’nı Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love olarak belirledi. Yönetim, 33 yaşındaki Gol kralı için kulübüne 3 milyon euro’luk (14 milyon tL) teklifte bulundu.
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Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

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Yılın takası gerçekleşti

İngiliz devleri Manchester United ile Arsenal arasında Alexis Sanchez - Henrikh Mkhitaryan takası gerçekleşti.

Yılın takası gerçekleşti

Devre arasının en çok konuşulan transferinde mutlu son... İngiliz devlerini birbirine düşüren Alexis Sanchez'in yeni adresi Manchester United oldu.

Bu anlaşma karşılığında Henrikh Mkhitaryan ise Arsenal'in yolunu tuttu.

Her iki kulüp de açıklamasında maddi detaylara yer vermezken, Ada basınındaki haberlere göre United 20 milyon Pound daha ödeme yapacak.

Alexis Sanchez'in, ManU'dan haftalık 600 bin pound alması bekleniyor.

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla uzun dönemli sözleşme imzalandığı bildirilirken, sözleşmenin detayları hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Anlaşmadan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Mkhitaryan, "Hayallerim gerçek oldu. Her zaman Arsenal’in futbolcusu olmak istemiştim. Şimdi buradayım. Tarih yazmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Mkhitaryan, 2016’da kadrosuna dahil olduğu Manchester United ile 63 maça çıkıp 13 gole imza attı.

Arsenal’de mükemmel 3,5 yıl geçirdiğini aktaran Sanchez, "Dünyanın en büyük kulübüne geldim. Şimdi tarihi bir stadyumda oynama ve Jose Mourinho ile çalışma şansı yakaladım. Manchester United’da forma giyecek ilk Şilili futbolcu olmanın gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho ise, " Sanchez dünyadaki en iyi hücum oyuncularından biri. O, hırsıyla ve karakteriyle takımımızı daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde River Plate, Barcelona gibi kulüplerde de top koşturan Alexis Sanchez, son olarak Arsenal forması giydi. Arsenal ile 166 maça çıkan Şilili futbolcu, 80 gole imza attı.

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

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Cenk Tosun ilk basın toplantısını düzenledi


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Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

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Yılın takası gerçekleşti

Yılın takası gerçekleşti

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