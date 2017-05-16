Yılın ilk transfer bombası patladı!

Trabzonspor, Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Tunay Torun ile anlaşmaya vardı.

Gelecek sezonun kadrosunu erkenden oluşturmak isteyen Trabzonspor, ana hedeflerinden biri olan Tunay Torun transferinde önemli mesafe katetti.

Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki futbolcuyla bir süredir dirsek temasında olan bordo-mavililer görüşmeleri sıklaştırdı. Kariyerinde bir sıçrama yapmak isteyen Tunay'ın bu görüşmeler sırasında hiçbir ön şart sunmaması Trabzonspor yönetimini de bir hayli memnun etti. İki taraf pazarlıklar boyunca çok rahat anlaşırken, prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

İki taraf da artık sadece prosedürleri bekliyor. Sezonun bitmesiyle birlikte Kasımpaşa ile bağı kalmayacak olan Tunay Torun "Evet" dediği Karadeniz Fırtınası'na kısa süre içinde imza atacak. Yetenekli yıldızın kazanacağı para da belli oldu. Tunay'ın Trabzonspor ile 800 bin euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

YANAL'I BEKLİYOR

Tunay'ın bordo-mavili kulübe sıcak bakmasındaki en büyük nedenlerden biri de Ersun Yanal. Görev yaptığı takımlara hücum futbolu oynatan Yanal ile çalışmak isteyen 27 yaşındaki yıldız bu sebeple görüşmeler sırasında yöneticilere hiç problem çıkarmadı. Yanal da orta sahanın her yerinde oynayan, iki ayağını da iyi kullanan, arka direğe yaptığı sürpriz koşularla goller atan Tunay'ı bu esnek özellikleri nedeniyle çok istiyor. İmha silahları artacak

50. YILIN PRENSİ OLACAK

Ersun Yanal'ın Tunay'ı istemesi kadar, oyuncu da Trabzonspor forması giymek için sabırsızlanıyor. "50. yılın prensi olacak" denilen 27 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz ay Beşirli'de ev tuttuğu iddia edilmişti. Sürmene'de hamsi yerken fotoğraf paylaşması da iddiaları güçlendirmişti.

TUNAY TORUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 NiSAN 1990

Doğum yeri: Almanya

Boy: 1.78 / Kilo: 75

Pozisyon: Sağ kanat

Kulübü: Kasımpaşa

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