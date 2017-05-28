Yıldızlı şampiyon Beşiktaş!

Spor Toto Süper Lig'İn 33. haftasıdna Beşiktaş, deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlılar'ın gollerini Babel(6'), Oğuzhan(39'), ve Talisca(65've75') kaydetti.

Maçtan Dakikalar şöyle;

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Gaziantepspor deplasmanında şampiyonluk maçına çıkıyor. Mücadele hakem Mete Kalkavan'ın düdüğü ile başladı. Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Beşiktaş'a Gaziantep'te yaklaşık 20 bin Siyah-beyazlı taraftar destek veriyor.

İlk şu ilk gol!

Beşiktaş, 6. dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. Oğuzhan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Ryan Babel, ceza sahası yayının üzerinden vurduğu şut filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

Karşılaşmada 10 dakika geride kalırken Beşiktaş, kendi yarı sahasından çıktığı uzun toplarla Gaziantep kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretti.

Cenk net golü kaçırdı!

15. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Talisca'nın arapasında savunmanın arkasına sarkan Cenk topla buluştu. Golcü futbolcu ceza sahasında boş durumda bulunan Babel'e pası geç atınca pozsiyonu kaybetti ve kaleye vurdu ancak top kaleciden dönünce Siyah-Beyazlılar, 2. golden oldu.

19. dakikada Musa Nizam, Cenk Tosun'a yaptığı faul sonrası Mete Kalkavan tarfından sarı kartla cezalandırıldı. Faul sonrası serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına Brezilyalı Talisca geçti. Talisca'nın çaprazdan kaleye vuruşunu genç kaleci Erten güçlükle kornere çeldi.

Gaziantepspor, karşılaşmadaki ilk şutunu 25. dakikada çekti. Abdülkadir Kayalı'nın ceza sahası dışından yapmış olduğu vuruş auta gitti.

31. dakikada Beşiktaş, Adriano'nun yerde kalmasıyla serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Oğuzhan'ın ortasını ssavunma uzaklaştırdı ama top yine Beşiktaş'ta kaldı. En son topla buluşan Talisca'nın kaleye şutunu Ertan kurtardı.

37. dakikada Gökhan Gönül, sağ kanattan ceza sahasına havadan uzun bir top attı. Cenk Tosun'un kafa vuruşı direğin dibinden dışarı çıktı.

Kaptan golünü attı!

39. dakikada ilk golü atan Ryan Babel, sol kanatta topla buluştu ve içeriye doğru hareketlenen Oğuzhan'ı gördü. Ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı ve Beşiktaş'ı rahatlattı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantepspor-Beşiktaş maçının ikinci yarısı başladı.

İkinci yarının en tehlikeli atağı 55. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Ceza sahasında müsait pozisyonda Cenk Tosun'un şutunu genç kaleci Ertan kurtardı.

57. dakikada ani gelişen Gaziantepspor atağında Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Kangwa, çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak önce Fabri topu kurtardı sonra Tosic topu kornere attı.

60. dakikada Cenk tosun oyundan çıkarken yerine Necip Uysal girdi.

61. dakikada Oğuzhan'ın pasında kale çizgisine inen Gökhan'ın ortasını savunma uzaklaştırdı ama top talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı yıldızın sert şutu direğin hemen dibinden auta gitti.

Talisca da sahneye çıktı

65. dakikada yine çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı yıldızın direk dibine yolladığı topu genç kaleci Erten çıkaramadı ve skor 3-0 oldu.

Talisca şov!

75. dakikada Anderson Talisca, ceza sahası dışından harika bir vuurşla topu ağlara gönderdi ve skor 4-0 oldu.

77. dakikada Aboubakar oyundan çıktı ve taraftarın sevgilisi Demba Ba oyuna girdi. Oyuna girer girmez pozisyona giren Demba Ba'nın yerden şutu direğe çarptı ve oyun alanını terk etti.

83. dakikada Beşijktaş'ta kaptan Oğuzhan oyundan çıkarken sezonun ilk yarısında sakatlanan ve uzun süre sahalrdan yuzak kalan Caner Erkin oyuna girdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon bitirdi!

Maçtan Notlar

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Gaziantepspor ile yaptığı kritik mücadelede siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa mücadelesine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma, kadroda yer almadı. Bu oyuncunun yerine ilk 11’de Cenk Tosun şans buldu. Cenk Tosun, zorlu karşılaşmada forvet hattında görev aldı. Ligdeki son 3 maçta fileleri havalandırmayı başaran Vincent Aboubakar ise Quaresma’nın yokluğunda orta sahanın sağında görev aldı.

Beşiktaş’ta ilk 11’de ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca ve Ryan Babel şans buldu.

Atiba Hutchinson yine yok

Beşiktaş’ta son haftalarda büyük düşüş yaşayan Atiba Hutchinson, Kasımpaşa karşılaşmasında olduğu gibi Gaziantepspor mücadelesinde de kadroda kendisine yer bulamadı. Siyah-beyazlı takıma geldiği günden beri istikrarıyla dikkati çeken Hutchinson, üst üste ikinci kez forma şansı yakalayamadı.

Caner Erkin 216 gün sonra kadroda

Beşiktaş’ın şampiyonluk mücadelesinde Caner Erkin de uzun bir aradan sonra kadroda yer alabildi. Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig’in 8. haftasında evinde Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Caner Erkin, 216 gün sonra Gaziantepspor karşısında kadroya dahil edildi. Caner Erkin, maça yedekler arasında başladı.

Gaziantespor’da da değişiklik

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise takımının ilk 11’inde bazı değişikliklere gitti. Küme düşmesinin kesinleştiği Çaykur Rizespor maçına göre 4 oyuncuyu değiştiren Uygun, Beşiktaş karşısındaki ilk 11’ini Erten Ersu, Pedroso, Musa Nizam, Fatau, Barış Yardımcı, Thiam, Orkan Çınar, Kangwa, Ben-Hatira, Ghilas’dan oluşturdu.

Öte yandan jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan pankartla maça çıkan futbolculara, üniforma giyen çocuklar da eşlik etti. Bu arada Beşiktaş kafilesini stadyuma getiren takım otobüsünün 3. yıldızla süslendiği görüldü.

Stat siyah-beyaz

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki karşılaşmada stadın kendine ayrılan

bölümleri tamamen doldurdu. Beşiktaş Kulübü yönetim kurulunun, Gaziantepsporlu yöneticilerle yaptığı görüşme neticesinde Kalyon Stadı’nın büyük bölümü siyah-beyazlı taraftarlara bırakıldı.

Gaziantepspor’daki Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra çevre illerden ve İstanbul’dan binlerce taraftar, takımlarını destekledi. Maça saatler kala tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarı, görsel şovlarla da takımlarını destekledi. Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan bölümleri doldururken, Gaziantepspor taraftarları ise maça ilgi göstermedi.

Yoğun güvenlik önlemleri

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü karşılaşma öncesinde ve sırasında stat bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Maç nedeniyle 5 bine yakın polis memuru görev yaparken, jandarma ve

özel güvenlik görevlileri de hazır bulunduruldu. Stada giriş yapan her araçta arama yapan ekipler, taraftarları da üst aramasından geçirdi.Bu arada karşılaşma öncesi Beşiktaş otobüsüne 3 yıldızlı siyah-beyazlı armaların yerleştirilmesi dikkati çekti.

Gaziantepspor evindeki son maçına çıktı

Geçen hafta aldığı mağlubiyet sonrasında ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ise Spor Toto Süper Lig’de sahasındaki son maça çıktı.

Gaziantepspor, sezonu gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak.

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