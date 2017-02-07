Yıldız oyuncu ilk 11e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Hırvatistan temsilcisi Rijeka’dan 4.2 milyon Euro (16.8 milyon TL) karşılığında kadrosuna kattığı Matej Mitrovic, önceki akşam yedek başladığı derbiye 51. dakikada dahil olmuştu. Stoper hattında forma giyen Dusko Tosic’in kırmızı kart görmesi sonrasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınan Anderson Talisca’nın yerine sahaya sürülen Hırvat futbolcu, savunmadaki başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti.

Dusko Tosic’in Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Süper Lig’de bu hafta Karabükspor’la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olması sonrasında tecrübeli oyuncunun yerine Mitrovic geçecek. 23 yaşındaki oyuncu, ara transfer dönemindeki bir diğer transfer Ersan Gülüm’ün forma için hazır olmaması sebebiyle Karabük’te Marcelo’nun stoper hattındaki partneri olacak.

Hırslı görüntüsüyle dikkat çekti

Bonservisinin yüksek bulunması sebebiyle eleştirilen bir transfer olan Matej Mitrovic, dün başlayan Karabükspor karşılaşması hazırlıklarında hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Genç oyuncu, Karabük maçına yüzde 100 hazır olarak çıkıp ilk 11’de oynayacağı ilk lig maçında hocasının güvenini kazanmak istiyor.