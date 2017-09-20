Yıldız ismin manejeri itiraf etti: "Fenerbahçe..."

Lucas Lima için menajerinden sürpriz bir açıklama geldi.

Inter'in de Lima'yı izlediğini söyleyen Badia, ''Lucas'ı Inter de rakip ediyor. Roma, Manchester United ve Barcelona'nın da ilgisi var. Ancak oyuncum kendisini daha çok Serie A'ya hazır hissediyor'' dedi.

Çizme basınına bir röportaj veren Badia ''Lucas'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Birkaç yıldır Avrupa'nın önemli kulüpleri onu takip ediyor. Crystal Palace 15, Fenerbahçe ise 20 milyon euroluk tekliflerde bulundu ancak garip bir şekilde Santos bunları reddetti'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Santos formasıyla 24 resmi maçta 1 gol, 9 asist yapan Lucas Lima'nın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

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