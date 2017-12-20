Yine Terim soruldu! Bu kez ne dedi?

Yine Terim soruldu! Bu kez ne dedi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Giresun'da katıldığı bir ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Moussa Sow geri dönüyor

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Moussa Sow, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Dubai’de devam eden Sow, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekiplerin aldığı teklifleri değerlendirmek istiyor.
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Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

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Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Benfica teknik direktörü  Rui Vitoria tarafından bu sezon ilk 11'de yer bulamayan Portekizli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini ve Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki ortasaha oyuncusuna talip olduğu iddia edildi.  Ojogo, Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Talisca'nın Çin'e transfer olması durumunda Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı alacağını belirtti.

Geçen sezon 16 milyon Euro karşılığında Braga'dan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva bu sene ligde sadece 5 maçta forma giydi.

Müller'den Beşiktaş yorumu:

Müller'den Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Süper 10 numara geliyor

Süper 10 numara geliyor

Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı


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Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Müllerden Beşiktaş yorumu: Daha kolay bir rakiple eşleştik

Müller'den Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Süper 10 numara geliyor

Süper 10 numara geliyor

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Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı

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