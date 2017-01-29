Yıldız golcünün menajeri 'Beşiktaş' dedi!

Forvet arayışlarını sürdüren ve birçok isimle adı anılan Beşiktaş için yeni iddia Rusya'dan geldi.

Lacina Traore'nin menajeri Dmitry Selyuk, Beşiktaş haberlerini doğruladı.

Rus haber ajansı TASS, Beşiktaş'ın bonservisi Monaco'da bulunan CSKA Moskova forveti Lacina Traore'yi sezon sonuna kadar kiralayacağını yazmıştı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Traore'nin menajeri Dmitry Selyuk, "Lacina Traore kariyerine Beşiktaş'ta devam edebilir" diyerek görüşmeleri doğruladı.

Beşiktaş'ın Traore'nin yanı sıra Demba Ba ve Adebayor'la da temasta olduğu biliniyor.

Gamaspor