Yıldız golcüden Fenerbahçeye güzel haber

Forvet arayışlarını sürdüren Sarı- Lacivertliler’e yıldız futbolcudan olumlu haber geldi.

Fenerbahçe’de artık ‘acil’ hale gelen golcü transferi konusunda sürpriz gelişme yaşandı. Kanarya’nın forvet adayları arasında ilk sıralarda yer alan Arsenal’ın oyuncusu Lucas Perez’in eski kulübü Deportivo’yla anlaştığı açıklanmıştı. Ancak Perez’in menaceri Rodrigo Fernandez Lovelle, Fanatik’e verdiği demeçte Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıracak sözler sarf etti. Lovelle, daha önceki açıklamalarında oyuncusunun İspanya’ya döneceğini söylemişti.

‘Oynamak istiyor’

İspanyol menacer, bu kez farklı konuştu. Lovelle, “Lucas, 2018’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda İspanya forması giymek istiyor. Bunun için de oynaması gerek. Fenerbahçe’yle görüşüyoruz. Perez için önemli olan oynayabilmek. Bu, İspanya’da da olabilir, İstanbul ya da Paris’te de... Fenerbahçe bizim için ciddi bir seçenek. Şu anda Arsenal ile bonservis sorununu çözmek için görüşmeler yapıyoruz. Bu nedenle daha fazla detay vermem doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

20 milyon Euro!

Arsenal, Lucas Perez için geçtiğimiz sezon Deportivo’ya 20 milyon Euro (82.6 milyon TL) ödemişti. Ancak Arsene Wenger, İspanyol forvete beklediği şansı vermedi. Premier Lig’de 11 maça çıkıp sadece 265 dakika sahada kalabilen 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.