Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Yıldız futbolcuya veto: "Yüzüne bakmayacağız. Bu da sözüm olsun"

Beşiktaş ve Antalyaspor'la birlikte kendilerine teklif edilen Ben Arfa için, 'böyle adamı takımıma almam' diyerek rest çeken Aziz Yıldırım'dan ilginç bir itiraf geldi.

Yıldız futbolcuya veto: Yüzüne bakmayacağız. Bu da sözüm olsun

Sezon başında menajeri Muzzi Özcan'ı Emre Mor'u Türkiye'ye getirmesi konusunda ikna eden Yıldırım, genç oyuncunun Türkiye'ye gelmeyi istememesi yüzünden şok olmuştu.

Gelinen süreçte Emre Mor ile ilgili gelen ''davranış sorunları'' haberleri Yıldırım'ın da dikkatini çekti. Başkan Cuma akşam katıldığı ''sarı-lacivert buluşmalar'' gecesinde kendisine sorulan, ''başkanım yeniden seçilince kimi getireceksiniz?'' sorusuna, ''Fenerbahçe'ye yıldızlar gelecek. Ancak daha bize gelmeyen, Emre Mor gibilerin bir daha yüzüne bakmayacağız. Bu da sözüm olsun" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce Fikre Orman'ın Emre Mor teklifine Şenol Güneş'te, Kerim Frei benzeri özellikler gösterdiği için red cevabı vermişti.

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Valbuena yolcu! Teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe'nin ilk transferi o olacak

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Yıldız futbolcuya veto: Yüzüne bakmayacağız. Bu da sözüm olsun

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