Yıldız futbolcuya veto: "Yüzüne bakmayacağız. Bu da sözüm olsun"

Beşiktaş ve Antalyaspor'la birlikte kendilerine teklif edilen Ben Arfa için, 'böyle adamı takımıma almam' diyerek rest çeken Aziz Yıldırım'dan ilginç bir itiraf geldi.

Sezon başında menajeri Muzzi Özcan'ı Emre Mor'u Türkiye'ye getirmesi konusunda ikna eden Yıldırım, genç oyuncunun Türkiye'ye gelmeyi istememesi yüzünden şok olmuştu.

Gelinen süreçte Emre Mor ile ilgili gelen ''davranış sorunları'' haberleri Yıldırım'ın da dikkatini çekti. Başkan Cuma akşam katıldığı ''sarı-lacivert buluşmalar'' gecesinde kendisine sorulan, ''başkanım yeniden seçilince kimi getireceksiniz?'' sorusuna, ''Fenerbahçe'ye yıldızlar gelecek. Ancak daha bize gelmeyen, Emre Mor gibilerin bir daha yüzüne bakmayacağız. Bu da sözüm olsun" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce Fikre Orman'ın Emre Mor teklifine Şenol Güneş'te, Kerim Frei benzeri özellikler gösterdiği için red cevabı vermişti.