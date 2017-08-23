Yıldız futbolcu 'tamam' dedi, kulübünün cevabı bekleniyor

Cim Bom, Kwadwo Asamoah’la 4 yıllık sözleşme ve bonuslar dahil senelik 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Artık gözler, onun boşluğunu yeni bir oyuncuyla doldurmak isteyen Juventus’tan gelecek habere çevrildi.

Sol bek transferini kısa sürede sonuçlandırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, listesindeki 1 numaralı isim Kwadwo Asamoah’la her konuda anlaştı. Ganalı oyuncuya süper bir teklif yapan Aslan, Juventus’la da birkaç gün içinde anlaşıp, tecrübeli oyuncuyu resmen kadrosuna katmak istiyor. Alınan bilgiye göre Cim Bom, İtalyan ekibindeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 1.6 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcuya, senelik 2.3 milyon Euro teklif etti. 4 yıllık anlaşma karşılığı bonuslarla birlikte yıllığı 2.5 milyon Euro’yu bulacak teklifi kabul eden Asamoah da kulübüne, “Beni bırakın gideyim” mesajını gönderdi.

4 milyon Euro verilecek

Çizme temsilcisinin hem 28 yaşındaki sol bekten hem de 4 milyon Euro bonservis bedeli vermeye hazır olan Galatasaray’dan süre istediği ve oyuncunun yerini dolduracak bir ismi alır almaz, onayı vereceği ifade edildi. Juve, Asamoah’ın yerine 2 yıllığına Atalanta’ya kiraladığı Leonardo Spinazzola’yı geri almak istiyor. Sözleşmesinin son senesinde olan Spinazzola için dün bir teklif daha yapan Juve’nin, ısrarını sürdürdüğü ifade ediliyor.