Yıldız futbolcu isyan etti: Bırakın Galatasaraya gideyim

G.Saray'a transferde kötü haber!

G.Saray'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde kalan Juventus'lu futbolcu Mario Lemina, 17+3 milyon euro karşılığında, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tuttu.
G.Saray sorusuna ne cevap verdi?

G.Saray sorusuna ne cevap verdi?

Futbol yaşantısını Fransız ekibi Nice'te sürdürecek olan Sneijder, Galatasaray hakkında konuştu.
Sissoko transferinde flaş gelişme

Sissoko transferinde flaş gelişme

Trabzonspor'un Tottenham'ın Fransız orta sahası Moussa Sissoko için Londra ekibine teklifini yineledi.
Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Brezilyalı oyuncu resti çekti, “Benfica’ya dönmeyeceğim” dedi. Beşiktaş, oyuncunun lisansını çıkartmak için bastırıyor. Portekiz ekibi ise 2 milyon Euro’nun hâlâ yatırılmadığını belirtip, tıpkı Kartal gibi soluğu FIFA’da almaya hazırlanıyor.
Beşiktaş Lens'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş Lens'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Sunderland'den jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş Hollandalı futbolcunun maliyetini de borsaya bildirdi.
Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Hollanda şampiyonunun Van Persie’ye olan ilgisi için yönetimden, “Bonservisini ve maaşını ödeyebilirlerse alsınlar” açıklaması gelmişti.
Alex Song sürprizi! Süper Lig'e...

Alex Song sürprizi! Süper Lig'e...

Bir dönem Arsenal ve Barcelona'da forma giyen Alex Song için Antalyaspor'un ilgisi olduğu belirtildi.
İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

Trabzonspor, Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı. Milli oyuncu ayrıca Medcal Park Stadı'nda yeni sözleşmeye imza attı.

Yıldız futbolcu isyan etti: "Bırakın Galatasaray'a gideyim"

Feghouli için gün sayan Aslan, sol bek sorununu çözmek için de son virajda... Galatasaray, Ganalı sol bek için 7 milyon Euro istemeyi düşünen Juventus kulübü ile ciddi bir pazarlığa girişecek.

Yıldız futbolcu isyan etti: Bırakın Galatasaraya gideyim

Juventus'ta yedek kalacağını düşünen Asamoah, Juventus yönetimine, "Bu kulübe başarıyla hizmet ettiğime inanıyorum. 1 yıllık kontratım var, bonservisimi verin gideyim" dedi.

Büyük bir gizlilikle yürütülen transfer Türk ve İtalyan medyasına sızınca Juventus yönetimi oyuncudan bonservis kazanmak için fikir değiştirdi. Juventus'a yakın Tuttosport gazetesi dün Atalanta'dan Spinazzola transferi gerçekleştiğinde Asamoah ile yolların ayrılacağını yazdı.

Dursun Özbek, Fatih Terim ve Arda Turan'ı açıkladı

Dursun Özbek, Fatih Terim ve Arda Turan'ı açıkladı

Sneijder, Galatasaray sorusuna ne cevap verdi?

Sneijder, Galatasaray sorusuna ne cevap verdi?

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber!


 

Sabah

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Yıldız futbolcu isyan etti: Bırakın Galatasaraya gideyim

Yıldız futbolcu isyan etti: "Bırakın Galatasaray'a gideyim"

Feghouli için gün sayan Aslan, sol bek sorununu çözmek için de son virajda... Galatasaray, Ganalı sol bek için 7 milyon Euro istemeyi düşünen Juventus kulübü ile ciddi bir pazarlığa girişecek.
Dursun Özbek, Fatih Terim ve Arda Turanı açıkladı

Dursun Özbek, Fatih Terim ve Arda Turan'ı açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması geldi.
Sneijder, Galatasaray sorusuna ne cevap verdi?

Sneijder, Galatasaray sorusuna ne cevap verdi?

Futbol yaşantısını Fransız ekibi Nice'te sürdürecek olan Sneijder, Galatasaray hakkında konuştu.
Galatasaraya transferde kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde kalan Juventus'lu futbolcu Mario Lemina, 17+3 milyon euro karşılığında, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tuttu.
Sneijder transferini resmen duyurdular

Sneijder transferini resmen duyurdular

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice, Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder'i resmen duyurdu.
Galatasaraydan bir bomba daha! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan bir bomba daha! Anlaşma sağlandı

Galatasaray, Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı. Juventus'la görüşmelere başlandı.
Fatih Terimde son dakika!

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Sneijderin Niceten alacağı ücret şaşkınlık yarattı!

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