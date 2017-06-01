Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.

Sol bek transferinde Carole ile yolları ayırıp daha kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’ın gündeminde Gael Clichy var. Ancak Manchester City’deki kontratı bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun çok sayıda talibi bulunuyor.

Aslan işin peşini bırakmıyor

Avrupa’nın üst düzey sol beklerinden biri olan 31 yaşındaki oyuncuyu, Cim Bom’un yanı sıra Fenerbahçe ve son olarak da Liverpool istiyor. Premier Lig’de yayın gelirlerinin tarihin en yüksek seviyesine ulaşmasıyla özgürleşen kulüpler, astronomik ücretler teklif edebiliyor. Bu durum Galatasaray’ın işini zorlaştırırken, Sarı-Kırmızılılar’ın temaslara devam ettiği ve bu işin peşini bırakmadığı ifade edildi.