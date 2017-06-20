Yıldız futbolcu Galatasarayda!

Galatasaray, Faslı yıldız Younes Belhanda ve kulübü Dinamo Kiev ile anlaşma sağladı. Faslı yıldızın bonservisinin 8 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Faslı yıldız Younes Belhanda ile anlaşma sağladı.

Bein Sports'un haberine göre, Galatasaray Kulübü, bir süredir görüşme halinde olduğu Younes Belhanda ve Dinamo Kiev ile anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılı ekip, Belhanda'nın bonservisi için kulübüne 8 milyon Euro ödeyecek.

Bu transfer için Belhanda’nın ülkesi Fas’a kadar giden ve oyuncuyla görüşen Sportif Direktör Cenk Ergün, ‘Evet’ cevabını alarak Türkiye’ye dönmüştü. Bonservisi Dinamo Kiev’de olan ve geçen sezonu Fransız ekibi Nice’te geçiren Belhanda, artık kiralık olarak oynamak istemediğini belirtip, bonservisiyle transferinin gerçekleşmesini amaçladığını belirtmişti. İşte tam bu sırada Dinamo Kiev yönetiminden, “Belhanda’yı isteyen kulüp varsa, oturur konuşuruz” açıklaması gelmişti.