İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki uzun forvet Barış Hersek ile olan kontratını 2 yıl yeniledi. Milli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

29 yaşındaki savunmacı için Boca Juniors’un 3 milyon Euro (12 milyon TL) önerdiği, Kartal’ın ise bu isme 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bütçe ayırması sebebiyle transferde favori konumda olduğu bildirildi.
Fernando Gago sürprizi

Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.
Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Robin van Persie'ye talip var!

Robin van Persie'ye talip var!

Hollanda’da şampiyon olan Feyenoord’da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Robin van Persie’yi istediğini yineledi.
Asrın transfer bombası: Ronaldo

Asrın transfer bombası: Ronaldo

İspanyol devi, Cristiano Ronaldo’yu takımda tutmak istese de, o kararından vazgeçmiyor. Ronaldo’yu isteyen kulüplerden Manchester United’ın 200 milyon Euro, PSG’nin ise 140 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı konuşuluyor.
İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Veli Kavlak, Antalyaspor ile büyük ölçüde anlaştı.

Yıldız futbolcu Galatasaray'da!

Galatasaray, Faslı yıldız Younes Belhanda ve kulübü Dinamo Kiev ile anlaşma sağladı. Faslı yıldızın bonservisinin 8 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Yıldız futbolcu Galatasarayda!

Galatasaray, Faslı yıldız Younes Belhanda ile anlaşma sağladı.

Bein Sports'un haberine göre, Galatasaray Kulübü, bir süredir görüşme halinde olduğu Younes Belhanda ve Dinamo Kiev ile anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılı ekip, Belhanda'nın bonservisi için kulübüne 8 milyon Euro ödeyecek.

Bu transfer için Belhanda’nın ülkesi Fas’a kadar giden ve oyuncuyla görüşen Sportif Direktör Cenk Ergün, ‘Evet’ cevabını alarak Türkiye’ye dönmüştü. Bonservisi Dinamo Kiev’de olan ve geçen sezonu Fransız ekibi Nice’te geçiren Belhanda, artık kiralık olarak oynamak istemediğini belirtip, bonservisiyle transferinin gerçekleşmesini amaçladığını belirtmişti. İşte tam bu sırada Dinamo Kiev yönetiminden, “Belhanda’yı isteyen kulüp varsa, oturur konuşuruz” açıklaması gelmişti.

Fenerbahçe istedi, Galatasaray anlaşmaya vardı

Fenerbahçe istedi, Galatasaray anlaşmaya vardı

Mino Raiola Galatasaray'la transfer görüşmesi için İstanbul'a geliyor

Mino Raiola Galatasaray'la transfer görüşmesi için İstanbul'a geliyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçe istedi, Galatasaray anlaşmaya vardı

Fenerbahçe istedi, Galatasaray anlaşmaya vardı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer görüşmesi yürüttüğü Gaël Clichy, tercihini Sarı Kırmızılılardan yana kullandı.
Mino Raiola Galatasarayla transfer görüşmesi için İstanbula geliyor

Mino Raiola Galatasaray'la transfer görüşmesi için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın sağ bek adaylarından Tete'de sürpriz gelişme. Oyuncunun dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola, Sarı-Kırmızılılar'la görüşme yapmak üzere İstanbul'a geliyor.
Yıldız futbolcu Galatasarayda!

Yıldız futbolcu Galatasaray'da!

Galatasaray, Faslı yıldız Younes Belhanda ve kulübü Dinamo Kiev ile anlaşma sağladı. Faslı yıldızın bonservisinin 8 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi.
Tüm yolları Galatasaraya çıkıyor!

Tüm yolları Galatasaray'a çıkıyor!

Inter'in transfer etmekten vazgeçtiği Tete'in, Galatasaray'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.
Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti.
Edin Visca ayrılık açıklaması yaptı, 3 büyüklere mesajı gönderdi

Edin Visca ayrılık açıklaması yaptı, 3 büyüklere mesajı gönderdi

Medipol Başakşehir’in Bosna Hersekli futbolcusu Visca: "Hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum" derken Türkiye'deki büyük kulüplere mesaj göndermeyi ihmal etmedi.
Fenerbahçe ve Galatasarayın istediği Jeremy Mathieu imzayı atıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Jeremy Mathieu imzayı atıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Barcelona'lı Jeremy Mathieu'nun geleceği belli oldu.
Cimbom genç yıldızı kaptırdı!

Cimbom genç yıldızı kaptırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Galatasaray Maicon ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray Maicon ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ile her konuda anlaşma sağladı.
Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Gomis sarı-kırmızılı takım ile ilgili konuştu....
Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi...
Dursun Özbek Ünal Aysalın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında Bruma'nın 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı. Ancak KAP'a...
Galatasaraydan Sabriye teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Sabri'ye teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, 31 Mayıs'ta sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan Sabri Sarıoğlu'na, bu zamana kadar kulübe kattıkları için...
Sinan Gümüş gerçeği ortaya çıktı!

Sinan Gümüş gerçeği ortaya çıktı!

Sinan Gümüş ile ilgilenmediğini duyuran Benfica'nın, Galatasaraylı futbolcuyu transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Lizbon ekibinin bu...
Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

İki sezon önce kazanılan 3 kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’la sözleşmesini uzatmak için...