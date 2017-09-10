Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Messi için 300 milyon euro!

Neymar'ın 222 milyon euro bedelle PSG'nin yolunu tutmasının ardından, bir başka iddia da Lionel Messi için geldi. Yahoo Sport France, Manchester City'nin, Messi için 300 milyon euro serbest kalma maddesini ödeyerek, yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağını