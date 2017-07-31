Yıldırım Demirören ile Şenol Güneş bir araya geldi

Fatih Terim'in Milli Takım'dan ayrılmasının ardından Şenol Güneş ve Yıldırım Demirören bir araya geldi.

Fatih Terim'in Milli Takım ve Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından Ay Yıldızlılar'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu olmuştu.

Bu konuda ise flaş bir gelişme yaşandı. Ntvspor'un haberine göre, bugün İspanya kampından geri dönen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve TFF başkanı Yıldırım Demirören, Demirören'in evinde konuyla alakalı bir araya geldi ve bir görüşme gerçekleştirdi.

Teklif 4 maçlık!

Demirören daha sonra Riva'daki Milli Takım tesislerine giderek yönetim kuruluyla bu görüşmeyi değerlendirdi. Demirören'in ilk etapta Güneş'e 4 maçlık bir teklifte bulunduğu belirtildi.