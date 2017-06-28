Yevhen Konoplyanka ile görüşmeler başladı

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılıların gündemine gelen son isimse geçtiğimiz sezon Schalke'de forma giyen Yevhen Konoplyanka.

Ukraynalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı.

Gelecek sezon 4-3-3 sistemiyle oynamak isteyen teknik direktör Igor Tudor'un bu sistemde ileri üçlünün solunda Belhanda, ortada Gomis ve sağ tarafta da Konoplyanka'yı düşündüğü ve bu sebeple Ukraynalı oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Konoplyanka, 2015 yılında Dnipro ile Avrupa Ligi finali oynamış ve tüm Avrupa takımlarının dikkatini çekmişti. (Bein Sports)